Cast Ballando con le Stelle 2022: i partecipanti

Scopriamo il cast di Ballando con le stelle 2022, la nuova edizone del fortunato show della prima serata di Rai 1 in onda il sabato sera

Davvero molto interessante è il cast della nuova edizione di Ballando con le stelle che inizia questa sera su Rai 1, per l’esattezza la diciassettesima annata della versione italiana del contest danzante lanciato nel 2004 dalla BBC divenuto tra i format più venduti al mondo. Il successo dello show è dovuto anche alla varietà di pubblico a cui riesce ad arrivare, dovuto proprio alla sagacia con cui vengono scelti i concorrenti dagli addetti ai lavori. Alla conduzione del tricolore “Dancing with the star” sono stati confermati ovviamente Milly Carlucci e Paolo Belli, tanto quanto la Big Band, ma i concorrenti, le coppie e i giudici sono tutti da scoprire! Ballando con le stelle 2022 durerà in tutto 11 entusiasmanti puntate, che verranno trasmesse tutte in prima serata su Rai 1 ogni sabato sera, dall’8 ottobre al 17 dicembre 2022. Il cast quest’anno del programma di Milly Carlucci ha dei big che arrivano dal mondo dello spettacolo con una lunga carriera in Mediaset, volti emergenti nel panorama televisivo e sportivi di grande impatto. Quello che accomuna i concorrenti di Ballando quest’anno è che tutti hanno una storia forte da raccontare.

Le coppie di Ballando con le stelle 2022

“Speriamo che sia un cast di Ballando con le stelle 2022 insuperabile! Da tanti anni lancio ganci, ogni tanto raccolgo” ha commentato Milly Carlucci in una lunga intervista a Tv Sorrisi e Canzoni. In primis dalla conduttrice del programma danzante del sabato sera di Rai 1 è arrivato uno spoiler importante: Gabriel Garko ha rifiutato di partecipare allo show per 15 anni. Stesso discorso vale per la veterana della tv Iva Zanicchi, che torna alla rete ammiraglia dopo il Festival di Sanremo. Di sicuro due concorrenti così star sarà difficile vederli alle prime armi con una disciplina sconosciuta, ma per essere nel cast di Ballando con le stelle d’altronde si ha lo stimolo giusto per rimettersi in gioco come se fosse la prima volta. “Se ti piace ballare capisci che può essere divertente e che dà soddisfazione” ha raccontato Milly Carlucci sempre a Sorrisi e Canzoni TV, parlando dei concorrenti di questa nuova edizione di Ballando con le stelle. Ma di nomi interessanti ce ne sono tanti, dal giornalista veterano Giampiero Mughini alla conduttrice radiofonica Ema Stokholma, fino ovviamente ai concorrenti più discussi, su tutti Enrico Montesano, che ha fatto molto parlare di recente per le sue posizioni novax. Non va dimenticato, ha sottolineato la conduttrice, che l’attore ha un passato artistico di grande spessore dal piccolo al grande schermo. “Averlo per noi è un grande onore. Non credo ci saranno polemiche” ha detto ancora la Carlucci. Scopriamo allora chi sono i membri del cast di Ballando con le stelle 2022 e quali sono le coppie che si cimenteranno in questa edizione dello show.

Iva Zanicchi e Samuel Peron

Dario Cassini e Lucrezia Lando

Gabriel Garko e Giada Lini

Enrico Montesano e Alessandra Tripoli

Paola Barale e Roly Maden

Marta Flavi e Simone Arena

Luisella Costamagna e Pasquale La Rocca

Giampiero Mughini e Veera Kinnunen

Rosanna Banfi e Simone Casula

Alex Di Giorgio e Moreno Porcu

Ema Stokholma e Angelo Madonia

Alessandro Egger e Tove Villfor

Lorenzo Biagiarelli e Anastasia Kuzmina

La giuria di Ballando con le stelle 2022

Da un lato i concorrenti, dall’altro chi sarà chiamato a giudicarli. Anche qui, con qualche discussione già pronta: tra i partecipanti di questa edizione di Ballando con le stelle c’è infatti il cuoco Lorenzo Biagianelli, ma in giuria è presenta la sua campagna, la giornalista Selvaggia Lucarelli. “Ovviamente c’è un conflitto! – ha spiegato Milly Carlucci in intervista – confidano nel fatto che la giudice riuscirà a gestire la situazione. Temo anzi che lo tratterà peggio degli altri proprio perché non si pensi che faccia favoritismi…”. Vediamo allora chi sono i membri della giuria dello show.

Fabio Canino

Ivan Zazzaroni

Guillermo Mariotto

Carolyn Smith

Selvaggia Lucarelli

Tra le novità, Alberto Matano commenterà ogni puntata a bordo campo in solitaria: non sarà infatti più al suo fianco la criminologa Roberta Bruzzone. In aggiunta, da questa edizione ci sarà anche una giuria popolare, composta da due ex-ballerini molto amati di Ballando con le stelle: Simone Di Pasquale e Sara Di Vaira, ad affiancare la giurata del popolo Rossella Erra.