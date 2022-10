Paola Barale Ballando con le stelle davvero non sai chi è?

Paola Barale 55 anni è concorrente di Ballando con le stelle, icona della tv da sosia di Madonna al matrimonio con Gianni Sperti

Paola Barale nel cast di Ballando con le stelle 2022 in coppia con Roly Maden è di sicuro una sorpresa su cui in pochi avrebbero scommesso. Nonostante la grande carriera la storica sosia di Madonna non ha mai ceduto al fascino dei reality. Ha scelto invece di essere su Rai 1 il sabato sera nella nuova edizione della versione italiana del celebre show danzante condotto da Milly Carlucci, arrivato al suo diciassettesimo anno. E questa volta, tra i tredici concorrenti che si cimenteranno sulla pista da ballo ci saranno altri big, volti più noti della televisione italiana come Gabriel Garko, Iva Zanicchi ed Enrico Montesano. Sai proprio tutto sull’ex moglie di Gianni Sperti? Nata a Fossano, in provincia di Cuneo, in Piemonte, il 28 aprile 1967, Paola Barale ha dunque 55 anni ed è una nota conduttrice televisiva italiana. In realtà, non era questa la carriera che avrebbe voluto seguire da giovane: il suo obiettivo era quello di diventare un’insegnante di educazione fisica, ma non terminò mai gli studi che aveva intrapreso a Torino. Finì invece per entrare nel mondo della televisione intorno alla metà degli anni Ottanta, in particolare in virtù della sua somiglianza con la cantante Madonna come si evince in questa foto.

Da una prima apparizione a Domenica In nel 1986 proprio come sosia del popstar statunitense, Paola Barale ha iniziato a comparire sempre più di frequente sulla tv italiana, fino a diventare la valletta ufficiale di Mike Bongiorno in diverse sue trasmissioni tra il 1989 e il 1995, e nello stesso periodo debutta anche alla conduzione, con il programma mattutino dedicato alle televendite Grandi magazzini, in onda su Italia 1. Da qui in avanti, ha iniziato a condurre diversi programmi tv, con crescente successo, e il momento di svolta della sua carriera è stato sicuramente quello tra il 1996 e il 2001, quando ha affiancato Maurizio Costanzo alla conduzione di Buona Domenica, che le ha permesso di vincere un Telegatto come personaggio televisivo femminile dell’anno, nel 1999. Oltre alla carriera di conduttrice, Paola Barale si è fatta conoscere anche come attrice, recitando in alcune produzioni teatrali, serie tv e anche in tre lungometraggi, e nel corso degli anni è stata anche testimonial pubblicitaria. Per quanto riguarda la sua vita privata, tra il 1992 e il 1995 è stata la compagna di Marco Bellavia, all’epoca conduttore di Bim Bum Bam. Nel 1998 ha poi sposato Gianni Sperti, ballerino del programma La sai l’ultima?, che lei conduceva accanto a Gerry Scotti; la coppia si è separata quando Paola Barale ha conosciuto il modello Raz Degan, che ha poi sposato nel 2002. Quest’ultima relazione è stata piuttosto burrascosa, e alla fine nel 2015 la showgirl ha annunciato pubblicamente la separazione.