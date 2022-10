Antonino si presenta a Sanremo 2023 con Cristiano Malgioglio

Antonino, ospite di Da noi…a ruota libera, ha rivelato nuovi dettagli sulla sua possibile partecipazione al Festival di Sanremo 2023

Antonino Spadaccino è stato ospite nella puntata di Da noi…a ruota libera di domenica 16 ottobre. Il concorrente di Tale e Quale Show è tra i protagonisti del programma del venerdì sera condotto da Carlo Conti e considerato anche uno dei favoriti per la vittoria finale. Nelle prime due puntate ha conquistato il primo posto grazie alle imitazioni di Marco Masini e Tom Walker imponendosi all’attenzione del pubblico e della giuria che hanno decantato le doti del cantante ex Amici. Un nuovo capitolo della carriera di Antonino che pensa già al futuro e ad una possibile partecipazione al Festival di Sanremo 2023. Già nelle ultime settimane si parlava della scelta da parte di Antonino di tentare la carta della kermesse musicale che anche quest’anno vedrà la conduzione di Amadeus. Ora è lo stesso cantante a confermare di voler partecipare al Festival di Sanremo.

Durante l’intervista a Da noi…a ruota libera condotto da Francesca Fialdini, il concorrente di Tale e Quale Show 2022 ha sorpreso tutti confermando la sua intenzione di proporre una canzone per Sanremo 2023 ma ha anche rivelato un dettaglio non di poco conto riguardante il suo progetto. Antonino ha infatti rivelato che Cristiano Malgioglio, giurato di Tale e Quale Show, sta scrivendo due canzoni per lui. Una collaborazione inedita tra i due artisti che è nata proprio durante le puntate del programma del venerdì sera di Raiuno.

Antonino ha anche dichiarato che i contatti con Cristiano Malgioglio sono sempre più frequenti e che si stanno sentendo spesso per lavorare su entrambe le canzoni e proporre una delle due per il Festival di Sanremo 2023. Intanto prosegue la marcia d’avvicinamento alla manifestazione canora che andrà in scena da martedì 7 a sabato 11 febbraio 2023. Nel corso degli ultimi mesi Amadeus ha rivelato che sul palco con lui ci saranno Chiara Ferragni e Gianni Morandi, quest’ultimo presente in tutte e cinque le serate del Festival. Ciò che è certo è che le candidature per partecipare al Festival di Sanremo 2023 si chiuderanno il 28 novembre, quindi c’è ancora spazio e tempo per Antonino e Cristiano Malgioglio per lavorare al meglio sul brano da proporre al direttore artistico Amadeus ed entrare tra i 25 cantanti in gara.