Eliana Michelazzo chi è: il percorso a Uomini e Donne

Eliana Michelazzo chi è l’ex agente di Pamela Prati e socia di Pamela Perricciolo. Da Uomini e Donne a Simone Coppi e Mark Caltagirone

Eliana Michelazzo, oggi 43 anni, è stata grande protagonista del caso mediatico Mark Caltagirone che risale al 2004 ed è stato rispolverato con la partecipazione di Pamela Prati al Grande Fratello Vip 7. L’ex volto di Uomini e Donne è stata per mesi insieme alla sua ex socia Pamela Perricciolo grande protagonista dei talk show. Tutti ricordano la celebre intervista della Michelazzo a Live Non è la D’Urso in cui rivelava che suo marito Simone Coppi in realtà non era mai esistito. Eliana ha mosso molti anni fa i passi in televisione e ha anche una carriera da imprenditrice. L’ex agente di Pamela Prati ha 43 anni ed è nata il 16 luglio 1979 a Roma. Della sua infanzia non si conosce moltissimo, anche se in alcune interviste ha dichiarato che non è stata semplice.

L’esordio nel mondo dello spettacolo avviene grazie a Uomini e Donne, dove nel 2009 Eliana Michelazzo è entrata per corteggiare Federico Mastrostefano. Da lì, poi, la corteggiatrice è diventata una presenza fissa in televisione, comparendo spesso come ospite di Barbara D’Urso a Pomeriggio 5. Contemporaneamente alla sua carriera nel mondo dello spettacolo, la Michelazzo inizia a lavorare come agente con Pamela Perricciolo all’Aicos Management, rappresentando diversi personaggi dello show business. Il suo nome, però, diventa celebre soprattutto per il caso Mark Caltagirone. A tal proposito, dopo l’esperienza al daiting show Eliana aveva annunciato di aver iniziato una relazione con un uomo di nome Simone Coppi, di cui l’agente non ha mai voluto diffondere dettagli. Tuttavia, dopo la diffusione dello scandalo Prati-Caltagirone, in molti hanno messo in dubbio l’esistenza anche della relazione della Michelazzo e alla fine, durante una trasmissione di Live – Non è la D’Urso, si è scoperto che l’ex agente di Pamela Prati ha avuto una relazione decennale con una persona praticamente inesistente. Tra i due, infatti, c’era un rapporto solo virtuale e poi si è scoperto che il profilo di Simone era falso e le sue foto erano di un modello svizzero di nome Stephan Weiler.

Eliana Michelazzo e Federico Mastrostefano

Come detto nel 2009 Eliana Michelazzo corteggiava a Uomini e Donne il tronista Federico Mastrostefano che ha lasciato il segno nel programma. All’epoca il suo trono fece scalpore per durata e per la lunga indecisione tra la stessa Michelazzo e quella che fu poi dopo un anno la sua scelta: Pamela Compagnucci. La storia tra Federico e Pamela durò meno di un anno in diretta all’Isola dei Famosi, anche perché per molti era evidente il maggior feeling del nuotatore con Eliana. Storico fu lo scontro per l’aumento di peso della corteggiatrice che prese qualche kilo a causa di una cura di cortisone. L’ex agente dei Vip si difese a spada tratta in studio dalle affermazioni del tronista Mastrostefano che riteneva all’insegna del body shaming. Storica anche la lite tra Eliana Michelazzo e Tina Cipollari. L’opinionista attaccava a più riprese la corteggiatrice ritenendola sostanzialmente falsa. Durante una puntata di Uomini e Donne l’ex agente si dichiarò stufa delle accuse di Tina, scoppiò una lite con una giovane Eliana che utilizzò la frase “ci siamo dimenticati quello che hai fatto qui dentro?”. La Cipollari andò su tutte le furie minacciando di querelare la Michelazzo sentendosi offesa nel suo privato da madre di tre figli.