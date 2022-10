Concerti Maneskin 2023 Roma e Milano: costo prezzi biglietti

I Maneskin a Roma e Milano, concerti che promettono sold out allo Stadio Olimpico e a San Siro. Info biglietti, dalle date ai prezzi delle prevendite.

Quando saranno in vendita i biglietti dei Maneskin a Roma e Milano? I fan della band non vedono l’ora di potersi assicurare un posto allo Stadio Olimpico o a San Siro per le nuove date annunciate della band rivelazione degli ultimi anni.

Un fenomeno globale e una fama che non conosce botte d’arresto. Non per questo, però, Damiano and company paiono aver dimenticato da dove tutto ciò abbia avuto inizio. Il cuore pulsante del loro fandom è infatti nel nostro Paese.

Due eventi che promettono sold out, il che spingerà tantissimi giovani, e non solo, a prepararsi al click day per non perdere la chance di garantirsi dei biglietti, magari in ottimi posti per poterli apprezzare da vicino.

Di seguito trovate tutte le informazioni sulle tappe di Roma e Milano. Quando saranno in vendita i biglietti dei Maneskin? Quali sono le date dei concerti e i prezzi dei vari settori disponibili? Vi saranno pacchetti VIP? Abbiamo risposto a ogni dubbio. Continuate a leggere.

Maneskin a Roma e Milano: info biglietti

L’organizzazione di eventi grandiosi come il concerto dei Maneskin a Roma, presso lo Stadio Olimpico, richiede una grande programmazione. I biglietti saranno in vendita nove mesi prima del grande giorno.

Per la tappa di Roma i fan della band dovranno avere pazienza fino al 20 luglio 2023. Ecco quando si apriranno i cancelli per far entrare il gigantesco stuolo di spettatori. Poco dopo il gruppo sarà invece a Milano, a San Siro. Data fissata per il 24 luglio 2023.

Sapete, quindi, il giorno in cui dovrete farvi trovare all’esterno dei due impianti, ma da quando saranno in vendita i biglietti dei Maneskin? La data indicata per il click day, che potrebbe mandare in tilt i siti preposti, è martedì 18 ottobre. Sarà possibile acquistarli dalle ore 11.00 del mattino.

L’organizzazione ha spiegato le modalità. Sono due le vie da poter seguire. Una è quella di incrociare le dita su TicketOne. La piattaforma è nota per le problematiche bagarini, il che può complicare non poco la vita dei fan. Si consiglia di collegarsi da un PC connesso alla rete via LAN, approfittando magari di una connessione con fibra ottica. In poche parole, tentate di garantirvi una maggior stabilità di rete possibile, così da non incappare in amare sorprese.

L’altra strada passa attraverso il Call Center, al numero 892.101. In questo caso si può dal lunedì al venerdì 8-21 e il sabato 9-17.30. Ovviamente si potranno richiedere i biglietti non prima del 18 ottobre.

Concerti Maneskin 2023: prezzo biglietti Roma e Milano

Non sono state date indicazioni sui prezzi dei biglietti dei concerti evento negli stadi dei Maneskin. Possiamo però farci un’idea di quello che sarà il range di spesa per gli appuntamenti all’Olimpico e San Siro di luglio del prossimo anno.

Guardando alle altre tappa, come Assago ad esempio, viene da pensare come il prezzo minimo possa aggirarsi intorno ai 40 euro, per poi superare i 60 euro per un posto numerato. Questo potrebbe essere il range standard. Occorre poi prevedere un sovraprezzo per i seggiolini numerati in posizioni più favorevoli, sfiorando inoltre gli 80 euro per la piccola area antistante il palco.

Eventuali pacchetti VIP potrebbero invece aggirarsi intorno ai 150 euro, a seconda di cosa verrà offerto ai fan. Difficile pensare, però, che questi possano sperare in un meet & greet nel dietro le quinte, ovvero un incontro con la band in persona. Per avere le cifre ufficiali dei due attesissimi eventi occorrerà attendere la mattina del 18 ottobre, poco prima della effettiva messa in vendita dei tagliandi.

Maneskin: niente sesso, droga e rock’n’ roll

I Maneskin hanno presentato il nuovo singolo the Loneliest a Che tempo che fa, intervistati da Fabio Faizo. Un brano che ha spazzato via i risultati delle loro hit precedenti, avendo di fatto esordito come il singolo di debutto più ascoltato al mondo su Spotify. Al lancio si è subito ritrovato in testa alla classifica FIMi.

Una chiacchierata su Rai 1 che ha evidenziato una grande maturità da parte della band italiana. È facile vedere i loro videoclip e additarli come tentativo in estremo ritardo di calcare onde del passato dei grandi del rock. I Maneskin sono altro, rappresentano un’evoluzione e una risposta aderente ai gusti di questo tempo.

Lo dimostra il fatto che abbiano rigettato lo slogan “sesso, droga e rock’n’ roll”. Lo ah ben spiegato Damiano, dicendo come debbano mettersi nella condizione d’essere un esempio per chi li segue con grande attenzione e amore. La trasgressione ha dei limiti. È intesa come libertà d’espressione. Il gruppo non intende però giocare con il non detto, lasciando intendere ombre e perdizioni che non esistono.