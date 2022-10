Francesca Rigoni Inverno X Factor chi è la cantante di Ambra

Inverno è uno dei talenti di X Factor 2022. Il suo vero nome è Francesca Rigoni e ha conquistato Ambra ai Bootcamp.

Stile ben definito e idee molto chiare per Francesca Rigoni, in arte Inverno. Il suo talento ha rapito Ambra, che ai Bootcamp non ha potuto far altro che darle una sedia. Tutte erano occupate, così la giovane l’ha di fatto costretta a operare il primo switch. Un talento del genere non si può ignorare.

Sul palco del talent musicale di Sky ha presentato il suo inedito, Ansiaaaaa. Un titolo che dice molto del messaggio che intende trasmettere al pubblico con la sua arte.

Come non riconoscersi nelle sue parole, considerando il clima nel quale viviamo. Quella sensazione di costante claustrofobia che ci attanaglia viene ben espresso dal suo brano, che si apre con una frase emblematica: quanto costa un po’ d’aria, sono senza.

Ambra se ne è subito innamorata. Esordisce dopo la sua prova dicendo che canta davvero molto bene. Come negarlo. Inverno non è solo il suo nome d’arte, bensì il suo progetto. Lo ha detto la giovane e quest’idea è stata subito abbracciata dal giudice, che vuole far parte di questo progetto in essere.

Chi è Francesca Rigoni: Inverno

Su Instagram Francesca Rigoni è seguita da poco meno 3mila follower. Francesca Rigoni condivide foto della sua vita privata e artistica. Via social possiamo arrivare al suo profilo Soundcloud, che vanta due singoli. Li abbiamo già sentiti a X Factor 2022. Si tratta di Ansiaaaaa e Hung Up di Madonna.

Non abbiamo molte informazioni sulla sua vita privata. La cosa cambierà di certo nel caso in cui dovesse approdare ai live, come pare probabile. È una giovane artista. Un’under 30 nata nel 1996 a Vicenza. La passione per la musica la accompagna da quando è giovanissima. Non ha avuto paura di lasciarsi alle spalle l’Italia, provando a crescere artisticamente all’estero. Si è così trasferita a Londra, così da fare nuove esperienze ed espandere il proprio panorama musicale. Il suo bagaglio è ora decisamente più ampio rispetto ad alcuni anni fa. Questa consapevolezza l’ha di certo aiutata a presentarsi a X Factor 2022 con un progetto in atto interessante e ben definito.

Non ha timore di mettersi alla prova e lo ha dimostrato con un vero e proprio classico, fatto suo alle Audizioni. Parliamo di Hang Up di Madonna, che nel 2004 ha recuperato un vecchio cult degli ABBA. Quattro sì per la sua esibizione, che ha convinto decisamente anche il pubblico. Non sappiamo molto della sua vita privata e sentimentale. Ha però un rapporto molto forte con Vincenzo De Fracia, bassista e produttore con il quale collabora. I due si sono conosciuti a Londra. Uno degli esempi di crescita artistica di cui è andata a caccia all’estero, con ottimi risultati.