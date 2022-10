Gemini Blue X Factor chi sono il duo di Ambra

Chi sono i Gemini Blue? A X Factor hanno conquistato Ambra con Hey Joe di Jimi Hendrix, tra qualità e carattere.

Per presentarsi a X Factor con un brano di Jimi Hendrix serve grande coraggio. Al tempo stesso, però, anche un’enorme dose di talento. I Gemini Blue hanno così deciso di mettere in scena fin dalle Audizioni il proprio repertorio artistico.

Il pubblico li ha subito accolti al meglio e sul web si parla di loro come di una piccola rivelazione di questa edizione del talent musicale di Sky. Chi sono questi due ragazzi? Ecco i loro nomi: Osasmuede Aigbe e Giacomo Sansoni. Vengono da Gaino, in provincia di Brescia. Sono riusciti a presentarsi dinanzi ai giudizi nonostante una gran dose di sfortuna. Volevano fortemente sfruttare al meglio la propria chance a X Factor 2022 ma il Cofid ha messo loro i bastoni tra le ruote. Giacomo Sansoni è infatti risultato positivo nell’esatto giorno delle Audizioni.

Cosa fare? Osasmuede si è rimboccato le maniche e mandato un gran numero di messaggi in giro. Tra una telefonata e l’altra è riuscito a trovare un batterista. Un amico disposto a cimentarsi in questa prova, dando il massimo e accettando il fatto di non prendere parte a un eventuale percorso futuro. Fedez fa loro i complimenti per le sfumature della loro versione. Dargen D’Amico li ha trovati coraggiosi, dal momento che hanno di fatto messo Jimi Hendrix da parte, offrendo a questo classico numerose influenze differenti. Quattro sì immancabili per loro.

A questo punto pare d’obbligo spendere due parole per il batterista sostituto dell’ultima ora. È un vero e proprio fratello per i Gemini Blue e sapevano di poter contare su di lui. Il suo nome è Giacomo Baronchelli.

Come detto, la sua partecipazione al duo è stata momentanea. Li ha però seguiti e aiutati, vedendoli nascere nel 2020 come duo. Le radici del loro sound affondano nel blue, passando poi dal funk all’hip hop, dal mondo etnico tribale a quello psichedelico. Tutto si mescola, come dimostrano i primi singoli del 2021: The Mountain e if You Change Your Mind.

Gemini Blue nuovo singolo: Alternatives

X Factor può rappresentare il punto di svolta nella carriera dei Gemini Blue, che facevano però musica già prima e continueranno a farla in futuro. Hanno già un passato musicale e questo è chiaro. Il percorso è iniziato tempo fa e si sta sviluppando strada facendo. Lo dimostra il fatto che il 14 ottobre, dopo l’ottima audizione, hanno pubblicato un nuovo singolo. Il titolo scelto è Alternatives.

La parola d’ordine per loro è contaminazione. Lo hanno dimostrato anche nella seconda prova a X Factor, portando No Church In The Wild, di Kanye West ai BootCamp. Di cosa parla Alternatives? Si tratta di un dialogo privo di controparte, che evidenzia profonda sofferenza per una storia d’amore giunta nel momento più sbagliato possibile.

Su Spotify la band è ancora in fase di crescita, vantando 1500 ascoltatori mensili, circa. Quattro i singoli pubblicizzati sulla piattaforma. Si tratta di quelli già citati, cui si aggiunge una versione particolare di The Mountain. Superano ottimamente i Bootcamp, con Ambra che pensa alle tante influenze di una gigantesca metropoli nell’ascoltarli. Pensava fosse quasi impossibile riuscire a proporre qualcosa di ancor più nuovo ed eccessivo dopo quanto portato alle Audizioni. Loro però ci sono riusciti, sedendosi di diritto su una delle sedie per mirare ai Live. Il pubblico non potrebbe essere più d’accordo.