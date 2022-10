Maddalena Corvaglia oggi: che fine ha fatto l’ex velina

Maddalena Corvaglia è la velina bionda, ancora, nella mente degli italiani. Ecco cosa fa oggi, anni dopo l’addio a Striscia la Notizia.

Nata a Galatina, in provincia di Lecce, il 12 gennaio 1980, Maddalena Corvaglia è uno di quei volti indimenticabili e indimenticati della televisione italiana. Ciò nonostante oggi lavori principalmente via social e di TV ne faccia relativamente poca.

Non sono mancati però i tentativi di ritorno nelle grazie del grande pubblico. Negli ultimi anni l’abbiamo infatti vista come conduttrice di Battiti Live su Telenorba. Era il 2015 e l’anno dopo ha ottenuto il ruolo di presentatrice di Paperissima Sprint, che l’ha vista impegnata fino al 2018. Passa nel 2020 su Italia 1 con NCC – navigazione con conduttore e poi su Motor Trent TV. La rivediamo come concorrente di Nudi per la vita su Rai 2 e infine come “vittima” tormentata da Pio e Amedeo in Emigratis.

Sembra trascorsa una vita da quando era la velina bionda di Striscia la Notizia al fianco di Elisabetta Canalis. Hanno inaugurato il nuovo secolo sul bancone, calcato per la prima volta nel 1999. Vi sono state fino al 2022, anche se oggi ci sembra sia stata una stagione ben più ampia, la loro, tornando nel 2005.

Al tempo rimase decisamente colpito da lei Enzo Iacchetti, come tutta Italia del resto. Nonostante i 28 anni di differenza, i due sono stati una coppia dal 2002 al 2007. Quattro anni dopo si è sposata con lo statunitense Stef Burns. Anche stavolta il suo partner era più grande, dimostrando una certa passione per gli uomini più maturi.

Da un conduttore a un chitarrista, membro della band di Vasco Rossi. Quest’ultimo officia la cerimonia e da quest’unione nasce una bambina, Jamie Carlyn Birnbaum. Testimone di nozze non poteva che essere Elisabetta Canalis. Al tempo le due erano ancora amiche, ma del loro litigio parleremo dopo. Il matrimonio dura fino al 2017, anno in cui la coppia annuncia la separazione. Cos’è accaduto dopo nella vita sentimentale di Maddalena Corvaglia? Continuate a leggere. Oggi vive a Milano, dopo aver trascorso svariati anni all’estero. Il suo profilo Instagram, vero e proprio ufficio per lei, è seguito da 1.2 milioni di follower. Qui si definisce presentatrice, biker e fitness motivator. Ambassador di Decathlon per il marchio Domyos, è spesso impegnata nell’offrire guide e consigli per restare in forma e condurre una vita sana, fisicamente e mentalmente.

Maddalena Corvaglia e Paolo Berlusconi

Dopo la fine del matrimonio con Stef Burns, della vita privata di Maddalena Corvaglia si è parlato sempre meno. Si è dedicata quasi interamente al benessere di sua figlia Jamie, che oggi ha 11 ed è spesso presente nei suoi post social.

Il fatto che non se ne parli, per mancanza di info e capacità sue di evitare i paparazzi, non vuol dire che abbia messo in un cassetto chiuso a chiave le sue speranze d’essere felice in ambito sentimentale.

Perché si parla di Maddalena Corvaglia e Paolo Berlusconi? La ragione è da trovare in alcune foto pubblicate nell’estate 2021. I due sono infatti stati avvistati a Portofino, durante quello che i paparazzi e i giornali di gossip hanno definito un romantico weekend.

Vi sono 31 anni di differenza tra loro ma ciò non ha mai fermato il fratello di Silvio Berlusconi. A ciò si aggiunge il fatto che l’ex velina di Striscia la Notizia abbia sempre cercato uomini maturi e ben più grandi di lei. Oltre a quegli scatti non è stato pubblicato null’altro. Sappiamo che i due si conoscono da tempo per motivi lavorativi, ma se abbiano portato la relazione al livello successivo è impossibile da dirsi. Grazie a Chi, rivista di Alfonso Signorini, sappiamo che la Corvaglia è la migliore amica di Matilde, moglie di Davide. Questi è il figlio di Paolo. Il rapporto c’è ed è concreto. Chi sa in che rapporti siano oggi.

Maddalena Corvaglia ed Elisabetta Canalis perché hanno litigato

Come detto, Elisabetta Canalis è stata la testimone di nozze di Maddalena Corvaglia nel 2011. L’ex velina ha ricambiato il favore, facendole da testimone nel 2014. In seguito qualcosa è accaduto e quanto costruito in tanti anni d’amicizia e collaborazione è svanito di colpo.

Alquanto reticenti a parlarne, negli anni hanno lasciato trapelare qualche informazione. La Canalis ha spiegato come sentimenti e razionalità spesso non vadano di pari passo. Ci impiega non poco a metabolizzare il dolore. Riesce ad amare in maniera incondizionata ma poi, quando ferita, alza muri enormi e difficili da abbattere.

Maddalena Corvaglia ha invece riassunto la questione come un profondo dolore nel petto. Una ferita ancora aperta, forse legata, si dice, alla sensazione d’essere stata lasciata da sola in una fase delicata della propria vita. Chi sa se le rivedremo mai fianco a fianco, unite come un tempo.