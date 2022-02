Maccio Capatonda Elisabetta Canalis, storia di un flirt

Scopriamo dettagli sul flirt tra Elisabetta Canalis e Maccio Capatonda, tra i protagonisti della seconda stagione di Lol.

Tra i volti protagonisti della seconda stagione di Lol c’è quello di Maccio Capatonda, comico amatissimo dal pubblico e pronto a far divertire nel fortunatissimo show di Amazon Prime Video, giunto alla sua seconda stagione dopo il grande successo della prima. Andiamo però a scoprire qualche dettaglio sulla vita privata di Maccio Capatonda e in particolare sul flirt che ha avuto con una delle showgirl più famose della televisione italiana, ovvero Elisabetta Canalis.

Il flirt tra Maccio Capatonda ed Elisabetta Canalis

È stato il comico a parlare della loro breve storia d’amore, raccontando di come sia durata appena tre mesi. In realtà, l’uomo ha parlato in maniera abbastanza disincantata della loro storia, affermando che probabilmente la donna era più invaghita del suo personaggio artistico piuttosto che proprio di lui stesso come persona. Infatti, stando sempre alle parole di Maccio, dopo che lo ha conosciuto meglio ha deciso di lasciarli e questa liaison è durata appena tre mesi.

Insomma un Maccio Capatonda che ripercorre in chiave molto lucida la sua brevissima storia con Elisabetta Canalis, senza però alcun apparente risentimento per la decisione della showgirl di lasciarlo. Il comico ha anche parlato del suo momento personale, raccontando di aver vissuto un periodo di smarrimento personale, forse schiacciato dal peso della sua personalità artistica, dei personaggi che ha creato che hanno finito per oscurarlo. Dopo un lungo periodo di riflessione, Maccio ha capito di voler essere maggiormente se stesso e sta puntando su questo nel prosieguo della sua carriera. Sicuramente l’esperienza a Lol sarà importante per presentare al pubblico quello che lui definisce il vero Maccio Capatonda.

