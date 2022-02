Max Angioni chi è e perchè partecipa a LOL 2

Tra i protagonisti della seconda stagione di Lol c’è Max Angioni: scopriamo chi è e perché partecipa allo show.

Dopo lo straordinario successo della prima stagione, torna finalmente Lol. A partire da giovedì 24 febbraio Amazon Prime Video ha reso disponibili le prime quattro puntate della serie, mentre le ultime due vedranno la luce giovedì 2 marzo 2022. Tra i protagonisti di Lol 2 c’è Max Angioni: scopriamo chi è e perché partecipa al programma.

Lol 2: chi è Max Angioni

Nato nel 1990 a Como, Max Angioni si avvicina al mondo della recitazione dopo gli studi liceali, arrivando a Zelig Time nel 2018 e vincendo il Festival di Cabaret di Martina Franca nel 2020. Il grande successo per Max Angioni è arrivato però con la sua esperienza a Italia’s got talent, dove ha messo in scena uno spettacolo sul Vangelo e ul primo miracolo di Gesù che ha avuto un successo strepitoso, facendolo arrivare secondo alle spalle dell’illusionista Stefano Bronzato.

Dopo quel successo, lo scorso anno è tornato a Zelig con un personaggio che ha conquistato subito gli spettatori: Kevin Scannamanna. Poi la sua esperienza si arricchisce con la partecipazione a Le Iene, in coppia con Eleazaro Rossi. Ora per il comico arriva un nuovo capitolo importante della sua carriera, ovvero la partecipazione a Lol, un trampolino di lancio visto l’enorme seguito dello show. Lol è stato una vera e propria rivelazione lo scorso anno e ora ha tutte le intenzioni di ripetere i fasti della prima stagione, regalando agli spettatori dei momenti di comicità assoluta.

Abbiamo parlato del lato lavorativo di Max Angioni, della sfera sentimentale invece sappiamo ben poco. Il comico lascia trapelare poco, anche tramite i social, sulla sua sfera privata e vedremo se con la partecipazione a Lol uscirà fuori qualcosa in più.

Siamo su Google News: tutte le news sullo spettacolo CLICCA QUI