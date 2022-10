Anticipazioni Uomini e Donne Gemma: mossa a sorpresa, Roberto basito

Anticipazioni Uomini e Donne va avanti la storia tra Gemma e Roberto, ma la dama compie una mossa a sorpresa che sorprende il cavaliere

Proseguono le avventure delle dame e dei cavalieri del trono over di Uomini e Donne e l’attenzione è puntata su Gemma, una delle grandi, solite, protagoniste del parterre di Canale 5, che al momento è tutta presa dalla frequentazione con Roberto. L’oramai storica dama del programma ha accettato di conoscere il cavaliere, presentatosi proprio per corteggiarla, e dopo alcune uscite le cose sembravano andare bene. Almeno fino a che l’uomo non ha deciso di fare un passo indietro, palesando le sue indecisioni e decidendo di uscire con altre donne. Una mossa che però non ha allontanato la dama, che un po’ a sorpresa ha deciso di continuare a uscire con Roberto, ma che è anche pronta a riservare a tutti una sorpresa ancora più inaspettata.

Stando alle anticipazioni fornite dal profilo social Uominiedonneclassicoeover, Gemma infatti uscirà anche con un altro cavaliere, più giovane di lei, sollevando però dei dubbi in studio. L’impressione è infatti che la sua mossa sia finalizzata solo a far ingelosire Roberto e non vuole, come quest’ultimo, conoscere anche altri uomini per provare a capire meglio cosa sente. Al di là, comunque, delle ragioni che l’hanno portata a questa mossa, si tratta comunque di una svolta e ci sarà da capire sia come procederà la conoscenza tra Gemma e questo nuovo uomo sia, soprattutto, come Roberto reagirà a questa decisione, se supererà la sorpresa o meno.

Uomini e Donne: il percorso di Roberto

Roberto ha fatto il suo ingresso giovedì 13 ottobre, presentandosi per corteggiare proprio Gemma Galgani, una delle dame di lungo corso del programma. Dopo un inizio positivo, però, come detto Roberto ha deciso anche di provare a conoscere altre dame, provocando in Gemma che non ha apprezzato la sua scelta di vedere altre donne. Proprio per questo la Galgani ha scelto di frequentare un’altra persona, una strategia già usata più volte in questi anni che però non ha mai sortito l’effetto sperato. Una scelta però che la stessa Gemma non rinnega provando a forzare la situazione per mettere spalle al muro Roberto. La frequentazione tra Gemma e Roberto entra così nel vivo, vedremo come si evolverà nelle prossime puntate, quale sarà la reazione del cavaliere e cosa succederà tra i due.