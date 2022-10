Nikita Pelizon chi è e perché è una Vip famosa

Nikita Pelizon chi è la concorrente del Grande Fratello VIP 7 e cosa ha fatto per diventare una vip famosa

Nel cast della settima edizione del Grande Fratello Vip figura Nikita Pelizon, un personaggio che vanta già un passato televisivo e una fama che l’ha resa molto famosa. Nata a Trieste il 20 marzo 1994, oggi ha 28 anni ed è alta circa un metro e 75. Nikita si appassiona sin da piccola al mondo della moda, provando a soli 18 anni a intraprendere la carriera di modella. Per la gieffina non si tratta di una scelta semplice, perché sua madre e suo padre sono Testimoni di Geova e le scelte di vita della figlia creano una spaccatura insanabile. Già in età adolescenziale Nikita si allontana dalla comunità, scegliendo di non adottare la religione dei suoi genitori: la scelta di provare a sfondare nel mondo della moda la porta ancora più lontana dalle proprie radici.

Così, appena maggiorenne l’aspirante modella decide di seguire la propria via, non senza difficoltà. All’interno della Casa ha raccontato le difficoltà di quel tempo, rivelando di aver vissuto con sofferenza il distacco dalla famiglia che l’ha rifiutata, soffrendo di depressione e arrivando anche a pensare a gesti autolesionismo. Nikita ha comunque trovato la forza di andare avanti e così si è trasferita a Milano, con la volontà di inseguire il proprio sogno. Qui la ragazza inizia a farsi notare e prende i primi lavori, spiccando come testimonial della Tre, la nota compagnia telefonica, in Svezia. Col tempo riesce anche a riavvicinarsi alla famiglia, quanto meno al padre e al fratello, ma i rapporti con sua madre rimangono tesi. Oggi Nikita è riuscita nel suo sogno di diventare una modella e un personaggio famoso, ottenendo anche una spinta decisiva dalla televisione.

Nikita Pelizon la carriera in tv

Dopo essersi affermata sulle passerelle di mezzo mondo, l’attuale concorrente del Grande Fratello VIP 7 inizia la sua carriera anche in tv, contribuendo ad aumentare la propria notorietà. La prima esperienza di spicco è nel 2018, quando partecipa come tentatrice a Temptation Island. Poi la vediamo a Ex on the beach, dove si presenta come ex di Matteo Diamante. La svolta arriva però proprio nel 2022, quando Nikita partecipa insieme a Helena Prestes a Pechino Express, ottenendo la consacrazione sul piccolo schermo.

Insieme le due hanno percorso la Rotta dei sultani, formando la coppia Italia-Brasile e il loro percorso si è concluso alla penultima puntata, a un passo, dunque, dalla meta, con un quarto posto che comunque rappresenta un buon risultato, considerando anche che la coppia nelle prime battute ha vissuto delle difficoltà, ma ha recuperato nel corso del tragitto. Dopo Pechino Express, quindi, per Nikita è arrivata l’esperienza al Grande Fratello Vip 7, un’altra vetrina importante per la modella, che continua a così ad aumentare il proprio impegno televisivo, ormai preponderante nella sua carriera. Oltre ai reality show, la triestina ha anche recitato in famosissime serie tv come Don Matteo e Un passo dal cielo, non apparendo però nel cast fisso, ma solo come special guest. Esperienze che l’hanno comunque fatta conoscere a un pubblico ancora più ampio.

Nikita Pelizon vita privata

Passiamo ora alla vita privata di Nikita Pelizon. Come abbiamo detto in precedenza, nel passato della gieffina c’è Matteo Diamante, anche lui volto noto dei reality show. Classe 1989, l’ex dell’influencer triestina è originario di Genova e nella vita fa il vocalist e l’organizzatore di eventi. Il suo flirt col piccolo schermo è molto ricco e datato: lo abbiamo visto nella stagione 2017-2018 di Uomini e Donne come corteggiatore di Sabrina Ghio, che alla fine del suo percorso sceglie Nicolò Raniolo. Il ragazzo poi ha preso parte, come abbiamo detto, a Ex on the beach insieme a Nikita e poi nel 2021 sia all’Isola dei famosi che a La pupa e il secchione e viceversa.

Al Grande Fratello Vip 7 lo status sentimentale di Nikita è diventato un vero e proprio rebus, perché la modella ha affermato di essere single al momento dell’ingresso in casa, ma presto si sono moltiplicate invece le voci che parlavano di una relazione in atto. Andando avanti la relazione è venuta fuori, anche se la gieffina l’ha confermata a mezza bocca, non sbilanciandosi troppo. Il tema, comunque, è divenuto di grande rilevanza e sicuramente troverà sviluppo nel corso del programma, anche perché quest’uomo è davvero un mistero: non si conoscono né il nome né la fisionomia, l’unico dettaglio noto è che dovrebbe essere abbastanza più grande della concorrente del GF Vip. Inoltre, Nikita ha raccontato di averlo tenuto fuori proprio per sua volontà, perché non voleva essere messo sotto la luce dei riflettori, ma presto potrebbe fare visita alla sua fidanzata dentro la casa e finalmente, magari, avremo occasione di conoscerlo.

Un volto noto della televisione, dunque, e una modella di successo. Qui torniamo a rispondere, dunque, alla domanda in apertura: perché Nikita Pelizon è famosa. Non solo per le sue apparizioni sul piccolo schermo e per i suoi lavori come testimonial e sulle passerelle, esperienze tra l’altro che l’hanno portata in giro per il mondo. Nikita è anche molto seguita sul proprio profilo Instagram, che conta quasi 150.000 followers. Tuttavia, anche qui la gieffina diffonde poche notizie della sua vita privata, pubblicando soprattutto post relativi al suo lavoro.