Nikita Pelizon fidanzato chi è Valerio Tremiterra

Svelata l’identità del fidanzato di Nikita Pelizon. Si chiama Valerio Tremiterra e dopo il video diffuso online ha scatenato la reazione furiosa della sorella della concorrente del GF VIP.

Dall’aereo con un messaggio d’amore al video privato diffuso online. Il presunto fidanzato di Nikita Pelizon ha deciso di mettersi in mostra e farsi conoscere, di fatto entrando a gamba tesa nel palinsesto del GF VIP di Alfonso Signorini. Proprio il settimanale Chi, diretto dal noto conduttore, ha svelato il nome dell’uomo. Si tratta del 54enne Valerio Tremiterra. I giornalisti della rivista hanno fatto le proprie verifiche, ottenendo da lui un filmato a riprova delle sue affermazioni. Nel video, condiviso sull’account ufficiale di Chi e riportato al termine di questo articolo, è possibile vedere i due felici insieme, come una qualunque coppia. È un insieme di clip, a dire il vero, che pare la giovane modella abbia realizzato per lui prima di entrare nella casa di Cinecittà. Immagini accompagnate dalle parole di una poesia di Gio Evan, Ogni tanto tu.

Il video parla chiaro e suggerisce come Nikita Pelizon abbia una vera relazione all’esterno della casa del GF VIP. Il fidanzato segreto ha un nome e cognome: Valerio Tremiterra. La modella e influencer aveva sottolineato come nessuno nel reality fosse riuscito a prenderla, tanto mentalmente quanto fisicamente. Ogni concorrente avrebbe dovuto avere la meglio, nella sua testa, sull’uomo che l’attende all’esterno, rimasto in silenzio e nell’ombra fino a questo punto. Valerio Tremiterra, 54 anni, ha 26 anni più di lei ed è un imprenditore impegnato nell’ambito della ristorazione. È il proprietario di Bottega Ghiotta. Si tratta di un bar e ristorante specializzato in cucina salutare. La sede è a Milano, in Piazza Armando Diaz. Alla notizia che il titolare sia il fidanzato di Nikita Pelizon, in migliaia hanno preso d’assalto il sito ufficiale del locale, mandandolo in tilt e bloccandolo. La coppia non si è però conosciuta nel capoluogo lombardo e nulla c’entra anche il ristorante citato. Cupido si è messo all’opera in Sardegna. È una storia molto recente, nata nel corso dell’estate 2022. Qualche parola scambiata durante una cena e da allora non si sono più lasciati. Chi sottolinea come l’uomo sia ben conscio della differenza d’età. Prima che Nikita entrasse nella casa del GF VIP le avrebbe detto di vivere quest’esperienza a pieno, di fatto senza pensare troppo a lui.

Ad oggi però lei gli è rimasta fedele, sottolineando anzi come nessuno in casa sia alla sua altezza. Tradirlo vorrebbe dire perdere molto e non guadagnare nulla. Felice di tutto ciò, Valerio Tremiterra ha deciso di mandarle un messaggio cifrato d’amore via aereo. Il codice è tanto semplice quanto indecifrabile: 222. Ciò indica un incoraggiamento dei propri angeli custodi a stabilire equilibrio e armonia in ogni area della vita. Conosciamo però meglio il presunto fidanzato di Nikita Pelizon. È nato il 19 marzo 1971 a Napoli ma vive da tempo a Milano. Bottega Ghiotta, che ha sede anche a Londra, è il suo ristorante più noto ma è anche proprietario dell’OTIVM. Qui si offre un’esperienza di lusso, corredata da spettacoli sul palco, in un’atmosfera da night club. Di Valerio Tremiterra si era già parlato nel cuore del lockdown. È stato infatti uno dei tanti ristoratori che ha partecipato al flashmob a Milano per richiamare l’attenzione sullo stato drammatico del suo settore. Della sua vita privata non sappiamo poi molto. Su Instagram è seguito da circa 30mila follower, ha un cane e ama viaggiare e, inutile dirlo, il buon cibo.

Sorella Nikita Pelizon attacca Valerio Tremiterra

Il video pubblicato da Chi, che vede svariate clip di Nikita Pelizon e il fidanzato Valerio Tremiterra ha fatto infuriare Jessica Pelizon, sorella della concorrente del GF VIP. Si tratta di un filmato privato che doveva restare tale, ha spiegato sui social, mettendo in dubbio che l’imprenditore possa essere il compagno della giovane modella e influencer. Trascorse alcune ore e digerito il fatto, Jessica Pelizon ha pubblicato la propria reazione infuocata su Instagram. Il profilo si chiama Nikitasemplicemente ma il messaggio è firmato come sorella di Nikita (Jessica, appunto).

Sottolinea come trovi immaturo e irrispettoso il fatto di trasformare una conoscenza di due settimane in fidanzamento. Dice come Nikita non le abbia ufficializzato la cosa, il che le fa pensare come non siano di certo compagni di vita, come in queste ore tutti pensano. La diffusione del materiale privato, come definisce il video, lo trova poi di cattivo gusto e potenzialmente illegale. Una volta conclusa l’avventura di Nikita al GF VIP, sottolinea, verranno presi provvedimenti in merito, si presume legali.