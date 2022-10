Rosalia Uomini e Donne Over chi è la rivale di Pinuccia per Alessandro

Rosalia 88 anni è dama di Uomini e Donne Trono Over e rivale di Pinuccia per il cuore di Alessandro. Romana con papà siciliano conosciamola

Il trono over di Uomini e donne si è arricchito di una nuova presenza: Rosalia, nuova dama giunta nello studio di Canale 5 per conoscere Alessandro. La rivale di Pinuccia ha 88 anni di età, è di Roma ma il suo papà è originario della Sicilia. Il nuovo volto del Trono Over ed è stata sposata per 62 anni prima di diventare vedova. Annuendo alla descrizione di Tina Cipollari ha confermato di essere una donna allegra, sincera e molto paziente. In esterna con Alessandro, 92 anni, ha rivelato anche al pubblico del dating show di Maria De Filippi di essere peperina, romantica e sensibile e di seguire il cavaliere, sarto in pensione, da due anni. Inoltre Rosalia ha aggiunto di avere tra le sue passioni il teatro e il trascorre una serata in tranquillità. Rosalia è entrata così in competizione con Pinuccia, il cui debole per Alessandro è ben noto. Della nuova protagonista del trono over di Uomini e donne non si conosce molto, se non come detto che ha 80 anni, che è vedova e che originaria del Lazio. La dama si è messa subito in gioco e ha fatto il suo ingresso in studio senza celare l’emozione di ritrovarsi davanti alle telecamere e a Maria De Filippi, intraprendendo subito la conoscenza di Alessandro dopo aver proceduto allo scambio dei numeri di telefono.

L’arrivo di Rosalia ha ovviamente avuto un peso per Pinuccia, invaghita in maniera evidente di Alessandro. Tuttavia, quest’ultimo ha detto alla dama di provare per lei solo un sentimento di amicizia, nella di più. Un duro colpo per Pinuccia, che deve, dunque, rassegnarsi all’idea che con Alessandro la scintilla non è scattata e che il loro legame non è destinato ad andare oltre quello d’amicizia. Come prevedibile, tra Pinuccia e Rosalia si sono creati degli scontri sfociati in un forte litigo, con la prima che ha discusso anche con Tina, la quale l’ha rimproverata ricordandole che non ha alcun titolo per intervenire sulle scelte e le vicende che riguardano Alessandro. Lo scontro con Rosalia, invece, è dovuto sempre alle interferenze che Pinuccia tenta di fare nelle vicende del cavaliere, con la dama che ha accusato la rivale di averle rovinato la cena con Alessandro e l’ha rimproverata per il suo comportamento considerato scorretto. Insomma, Pinuccia non demorde, ma Alessandro non sembra incline a smuoversi dalle sue convinzioni.

Rosalia a Uomini e Donne Over saluta Antonio

Oltre alla conoscenza con Alessandro, per Rosalia negli studi di Uomini e Donne si è presentato anche un altro uomo. Si tratta di Antonio, un signore di 81 anni, originario di Napoli, che ha avuto un lungo matrimonio di ben 47 anni con la moglie. L’uomo ha deciso di rimettersi in gioco e ha voluto conoscere Rosalia, con cui è uscito in esterna. La donna, dal canto suo, si è mostrata entusiasta di conoscere il nuovo pretendente, lanciando tra l’altro una frecciatina a Pinuccia, augurandosi che stavolta non si sarebbe messa in mezzo come ha fatto con Alessandro.

Insomma, Rosalia continua a vivere la sua esperienza a Uomini e Donne. Il trono over le ha regalato prima la conoscenza con Alessandro, poi con Antonio, ma anche gli scontri con Pinuccia. Abbiamo però visto un aggiornamento importante nella puntata del 24 ottobre confermato dagli spoiler sulle ultime registrazioni del Trono Over. Rosalia ha dato il due di picche ad Antonio che aveva deciso di interrompere la conoscenza perchè non gli era piaciuto l’atteggiamento della dama nei confronti di Alessandro.