Ospiti Stasera tutto è possibile 24 ottobre

C’è Natalina di Don Matteo a Stasera tutto è possibile, in onda lunedì 24 ottobre. Chi sono tutti gli ospiti del programma condotto da Stefano De Martino.

Stasera tutto è possibile si conferma come uno dei programmi più amati del panorama italiano. L’insieme di giochi dello show condotto da Stefano De Martino offrono un format che funziona e convince.

L’alchimia degli ospiti fissa è vincente, così come l’alternanza degli ospiti, tutti pronti a mettersi in gioco. Lunedì 24 ottobre nuovo appuntamento e di seguito vi sveliamo cosa aspettarvi. Direttamente dal set di Don Matteo, spazio a Nathalie Guetta. L’amata attrice di origine francese, sorella di David Guetta, si mostrerà in una veste insolita.

Non mancheranno, ovviamente, i tre volti fissi del programma, insieme con Stefano De Martino. Parliamo di Biagio Izzo, Francesco Paolantoni, impegnato attualmente in Tale e Quale Show di Carlo Conti, e Vincenzo De Lucia. Quest’ultimo, ormai noto imitatore a livello nazionale, proporrà un mix di personaggi, da Sandra Milo a Barbara D’Urso.

Il tema della puntata di Stasera tutto è possibile di lunedì 24 ottobre è Step-app. Ciò vuol dire che ci si concentrerà sul tema del mondo delle app e dei social. Gli altri ospiti sono Matranga e Minafò, coppia comica divenuta celebre grazie a Made in Sud. Ritorna poi un vero e proprio amico del programma come Andrea Pucci. L’ultimo nome è quello di Carolina Rey, giovane conduttrice tv romana.

Quali sfide attendono i protagonisti di Stasera tutto è possibile del 24 ottobre. I concorrenti si cimenteranno in divertenti sfide come Ma che musical, Rubagallina, Serenata Step, Do Re Mi Fa Male, La stanza buia e altri ancora. Immancabile, come in ogni puntata, l’adorata Stanza Inclinata.

Stasera tutto è possibile dove vedere

Il divertimento non manca mai con Stasera tutto è possibile. Il programma condotto da Stefano De Martino è sempre tra i più visti del palinsesto Rai, pur scontrandosi con un colosso come il Grande Fratello VIP di Alfonso Signorini.

Risate a non finire, con i concorrenti chiamati a sottoporsi a sfide di vario genere. Tanti gli amici che si alternano di puntata in puntata, con Biagio Izzo, Francesco Paolantoni e Vincenzo De Lucia che sono i volti fissi.

Chiunque volesse seguire la messa in onda del programma comico Rai di Stefano De Martino potrà farlo lunedì 24 ottobre in prima serata su Rai 1. L’avvio dello show registrato è previsto per le ore 21.20. Non si dovrà fare altro che sintonizzarsi.

In alternativa, però, si potrà seguire il tutto comodamente, in qualsiasi momento, tramite l’app Rai Play, che offre film, fiction, serie TV e programmi in streaming. L’app è disponibile su tutte le piattaforme, da smartphone a tablet, da computer a console, fino alle Smart TV. La visione online consente inoltre di avviare, interrompere e riprendere Stasera tutto è possibile a piacimento. Per essere certi di non perdersi neanche una risata.