Chi ha vinto la quarta puntata di Tale e Quale Show del 21 ottobre e classifica con tutte le esibizioni della serata

Grande sorpresa nella quarta puntata di Tale e Quale Show del 21 ottobre. A trionfare non è Antonino e nemmeno Valentina Persia che ha stregato tutti con l’imitazione di Gabriella Ferri, grande omaggio all’artista romana. La quarta puntata di Tale e Quale Show è stata infatti vinta da Rosalinda Cannavò che ha portato sul palco l’imitazione di Francesca Michielin sulle note di Nessun Grado di Separazione. Una vittoria nata grazie ai voti dei social e dei compagni d’avventura della trasmissione, infatti l’attrice è stata premiata da Andrea Dianetti, Alessandra Mussolini e Gilles Rocca. La giuria formata da Giorgio Panariello, Loretta Goggi, Cristiano Malgioglio e Tullio Solenghi nei panni di Giampiero Mughini aveva premiato Valentina Persia dandole il primo posto. Ad eccezione di Malgioglio che ha dato il massimo dei punti ad Antonino.

Tale e Quale Show: esibizioni e classifica 21 ottobre

A Tale e Quale Show però un posto speciale lo hanno Francesco Paolantoni e Gabriele Cirilli che anche nella quarta puntata andata in onda ieri sera 21 ottobre hanno scombussolato i social con la loro esibizione. L’imitazione di Elettra Lamborghini e Rocco Hunt è diventata virale ed è stata commentata anche dagli stessi artisti. Impeccabile come sempre Elena Ballerini che con Arisa ha raggiunto il secondo posto confermando di essere sempre tra i primi della classifica. Apprezzatissimo l’omaggio di Valentina Persia a Tale e Quale Show con l’imitazione di Gabriella Ferri, mentre Alessandra Mussolini nei panni di Milva non ha ottenuto lo stesso riscontro. Per lei nella prossima puntata, un arduo compito: imitare sua zia Sofia Loren. Si confermano con le imitazioni rispettivamente di Achille Lauro e Jon Bon Jovi, Andrea Dianetti e Gilles Rocca. L’ex di Amici è stato premiato dai social ottenendo i 5 punti, mentre l’ex vincitore di Ballando con le stelle ha raggiunto il quinto posto con 50 punti. Sottotono l’imitazione di Rod Stewart da parte di Antonino che non ha convinto e ottiene solo 39 punti. Nulla da fare invece per Valeria Marini che continua ad essere criticata da Cristiano Malgioglio questa volta anche per l’imitazione di Shakira. Per lei ultimo posto insieme alla coppia Paolantoni-Cirilli. Claudio Lauretta è stato apprezzato ma non al 100% per la sua imitazione di Renato Zero ritenuta troppo caricata dalla giuria, mentre ha ricevuto molti apprezzamenti Samira Lui nei panni di Jennifer Lopez ma la sua esibizione non è riuscita a conquistare del tutto la giuria.

La classifica della quarta puntata di Tale e Quale Show:

Rosalinda Cannavò con 62 punti Elena Ballerini con 58 punti Valentina Persia con 55 punti Andrea Dianetti con 53 punti Gilles Rocca con 50 punti Claudio Lauretta con 49 punti Samira Lui con 42 punti Antonino con 39 punti Alessandra Mussolini con 36 punti Francesco Paolantoni e Gabriele Cirilli e Valeria Marini con 30 punti

Tale e Quale Show 2022 prossime imitazioni 28 ottobre

Come di consueto, prima di conoscere la classifica della quarta puntata, Carlo Conti ha svelato quali saranno le prossimi imitazioni di Tale e Quale Show previste per venerdì 28 ottobre. Partiamo dalla coda, la coppia formata da Francesco Paolantoni e Gabriele Cirilli imiterà Pavarotti e Carreras con a sorpresa il gradito ritorno di Biagio Izzo nei panni di Placido Domingo, un’esibizione che si prospetta tutta da ridere per il trio comico di Tale e Quale Show. Valeria Marini questa volta giocherà in casa perché imiterà Marilyn Monroe, un personaggio a lei caro e che ha interpretato spesso al Bagaglino con la canzone I wanna be loved by you. Come detto derby in famiglia per Alessandra Mussolini la cui prossima imitazione sarà quella di Sofia Loren con cui ha uno stretto legame di parentela, è la zia.

Antonino dopo qualche delusione nelle ultime puntate di Tale e Quale Show imiterà Loredana Bertè, mentre Valentina Persia in serie positiva dopo la vittoria della terza puntata con Clementino e il secondo posto della quarta con Gabriella Ferri imiterà la prossima settimana Anastacia. Samir Lui dopo Jennifer Lopez deve cimentarsi in un ruolo di grande qualità canora con l’imitazione di Grace Jones. Stesso discorso per Andrea Dianetti che vestirà i panni di Gianni Togni. L’esibizione più attesa della prossima puntata di Tale e Quale Show è quella di Gilles Rocca che prosegue la scia dei romani di eccellenza e dopo Ultimo dovrà imitare il maestro Franco Califano. Elena Ballerini, sempre tra i posti della classifica e che fa imitazioni sempre molto difficili, dovrà misurarsi con il talento di Barbra Streisand. Infine la vincitrice della quarta puntata Rosalinda Cannavò dovrà imitare Madame.