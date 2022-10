Tale e Quale Show Elettra Lamborghini che reazione a Cirilli e Paolantoni

A Tale e Quale Show ieri sera Elettra Lamborghini ha risposto con un videomessaggio all’imitazione di Gabriele Cirilli e Francesco Paolantoni

Elettra Lamborghini, quella vera, è apparsa a Tale e Quale Show 2022. Ieri sera nella puntata del 21 ottobre la regina del twerk ha inviato un videomessaggio breve ma intenso per commentare l’imitazione di Gabriele Cirilli e Francesco Paolantoni che hanno rispettivamente imitato proprio Elettra Lamborghini e Rocco Hunt. A fine esibizione Carlo Conti ha mostrato sul tablet un video della cantante di Caramello che in poche parole divertite ha espresso la sua opinione sull’esibizione: “la prossima volta ci sarò anche io così facciamo i Lamborghinis”. Una reazione ironica e simpatica quella di Elettra nel videomessaggio che ha inviato a Tale e Quale Show ieri sera che ha mostrato quanto è aperta al confronto e alla condivisione. Le risate non sono mancate nemmeno in studio a partire dalla giuria che era letteralmente in lacrime come si è divertito lo stesso Carlo Conti.

Su Twitter infatti è stato di tendenza l’hashtag Elettra Lamborghini a Tale e Quale Show in particolare ha molto divertito Gabriele Cirilli nei panni della cantante di Musica..e il resto scompare quando ha interpretato il tag ovvero quando ha ripetuto “Elettra, Elettra Lamborghini” che apre tutti i brani dell’artista. Esilarante per i social a Tale e Quale Show anche Francesco Paolantoni nell’imitazione di Rocco Hunt in particolare quando ha interpretato la parte rap.

Tale e Quale Show la reazione di Rocco Hunt all’imitazione

Come Elettra Lamborghini è intervenuta a Tale e Quale Show in un videomessaggio, Rocco Hunt non è stato da meno con la reazione all’imitazione fatta da Francesco Paolantoni e Gabriele Cirilli sulle note di Caramello. In una storia Instagram Poeta Urbano ha inquadrato lo schermo della televisione e con le emoticon dell’aereo che significano “sto volando” ridendo ha fatto un primo piano su Francesco Paolantoni esclamando “sono un misto tra me e Nello Taver”. Ma chi è Nello Taver? E’ il nome d’arte scelto da Vincenzo Siciliano, content creator che prima su youtube e poi su twitch ha raggiunto la popolarità. Napoletano, è diventato famoso per il suo dark humor e per i freestyle ironici che lo hanno portato a pubblicare un album. Con il corso del tempo e il successo ottenuto sui social, Nello Taver ha iniziato ad affermarsi proprio come rapper grazie al suo particolare stile collaborando anche con Clementino.