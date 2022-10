Daniele dal Moro storia atroce: droga e problemi di peso

Daniele Dal Moro ha raccontato il suo passato tra droghe e alcool, confessandosi al Grande Fratello VIP, svelando il suo lato fragile.

Giorni difficili per Daniele Dal Moro, che ha tirato fuori tutto il male che portava dentro. Quasi sul punto di uscire dalla casa del Grande Fratello VIP, ha svelato d’aver fatto uso di droghe e alcool per molto tempo, a partire da quando aveva appena 14 anni. Ha sofferto molto l’assenza dei suoi genitori, entrambi molto impegnati dal punto di vista del lavoro. Suo padre è un politico e sua madre è un’imprenditrice. Le loro assenze lo hanno spinto a chiudersi, ricercando il sorriso in cattive compagnie.

Durante la puntata del GF VIP di ieri sera 24 ottobre ha confermato di voler restare dopo aver letto le parole scritte da sua madre. Lei si è detta orgogliosa di lui e della forza che ha dimostrato nell’uscire da quel tunnel oscuro. L’ex tronista di Uomini e Donne si è confidato soprattutto con Elenoire Ferruzzi nell’arco della settimana trascorsa, svelando i motivi del suo malessere, che ha radici profonde, tra attacchi di panico e depressivi. Nuove rivelazioni però sul suo difficile passato sono arrivate ieri sera intervistato da Alfonso Signorini.

Daniele dal Moro nella puntata di ieri sera 24 ottobre del Grande Fratello Vip ha svelato come l’abbia salvato il continuare ad avere una forte speranza che tutto potesse cambiare per il meglio. È riuscito a rialzarsi da solo ed è una cosa che lo rende molto orgoglioso. Ha sofferto e si è rialzato l’ex tronista, stando male per otto anni. A volte quel velo di ansia e tristezza torna ad aggredirlo, perché è consapevole del fatto che quegli anni non torneranno mai più indietro. Oggi Daniele Dal Moro è una persona diversa da ciò che poteva diventare. Gli episodi drammatici del suo passato lo hanno inevitabilmente cambiato. Si ritrova così a far fatica a ridere e scherzare con chi non conosce all’interno della Casa del Gf Vip. È chiuso in se stesso il gieffino e questa non era affatto una sua caratteristica, dice.

Daniele ha anche svelato d’aver visto aumentare il proprio peso enormemente, fino a raggiungere i 102 kg. Il tutto a causa delle dipendenze, avendo smesso di fare sport, mangiando di continuo e prendendo farmaci. Il suo stato psicofisico era a dir poco fragile, passando da un eccesso all’altro. Per perdere peso ha poi il concorrente del Gf Vip ha smesso di mangiare, o quasi. A volte mangiava unicamente una mela al giorno. Scelte che lo hanno ridotto a pesare 47 kg. Uno sguardo nel profondo rivolto a Daniele Dal Moro, che per giorni non ha saputo trattenere le proprie lacrime. L’idea di uscire lo ha tentato ripetutamente e in puntata ha spiegato come la cosa più importante per lui sia il giudizio dei suoi genitori. Li ha fatti penare l’ex tronista, togliendo loro anni di vita a causa delle preoccupazioni provocate. Per questo motivo la lettera inviata da sua mamma ha una valenza enorme per Daniele. La donna si è detta orgogliosa di lui e del suo percorso. Sa bene cos’ha vissuto e quanta forza sia servita dentro di lui per rialzarsi una volta per tutte. Gli ha anche detto che non è depresso e che a volte qualche cavolata può scappare. Non gli ha consigliato di restare o uscire, lasciando al gieffino la scelta. La permanenza al Gf Vip è la via giusta per Daniele Dal Moro , che finalmente ha ritrovato il sorriso e torna più allegro e dall’animo leggero dai suoi compagni di reality, che ora lo conoscono molto meglio.