GF Vip Pamela Prati furiosa ignora tutti e scappa in confessionale VIDEO

GF Vip dopo la puntata di ieri sera 24 ottobre Pamela Prati furiosa ignora tutti e si chiude in confessionale

Era prevedibile dopo la puntata del Grande Fratello Vip di ieri sera 24 ottobre Pamela Prati ha avuto una reazione delle sue. L’ex volto del Bagaglino è in nomination e nella prossima puntata si gioca l’eliminazione insieme a Amaurys Perez, George Ciupilan e Giaele De Donà. Non sembra però essere questo il motivo della rabbia della Prati quando piuttosto il non avere una clip in prima serata dedicata alla sua storia personale. Eppure per due puntate Pamela è stata grande protagonista di blocchi lunghi in cui si è parlato della storia con Mark Caltagirone in cui la gieffina ha potuto parlare anche delle sue sofferenze personali, accennando ad una importante perdita di peso dovuta al dolore provato per la vicenda. Pamela Prati vorrebbe probabilmente che si parlasse della sua storia e come si può ascoltare nel video diffuso da un fan del Grande Fratello Vip su Twitter fuori onda ha manifestato a Edoardo Donnamaria il disagio per essere stata nominata con tematiche come nascondere il cibo.

Pamela Prati ieri sera ha continuato nella puntata del GF Vip del 24 ottobre a palesare questa sua insofferenza. Centrerebbero per lei anche gli autori che non le hanno mai dedicato una clip sul suo passato e in particolari sui suoi problemi di anoressia. Per questo si è sentita ferita probabilmente dalle parole di Patrizia Rossetti sul suo lato B piatto e nervosa anche per le nomination e il commento di Nikita sul fatto che sia una ex diva. Pamela Prati nel dopo puntata non ha cenato con gli altri vipponi preferendo isolarsi e chiedere di andare in confessionale dove poi è stata chiamata e si è rifugiata. Su Twitter ovviamente si è scatenata l’ironia sullo storico abbandono di Pamela Prati nel suo primo Grande Fratello Vip quando si autoeliminò dal gioco con in conduzione Ilary Blasi e Alfonso Signorini come opinionista pronunciando fuori dalla porta rossa la celebre frase “chiamatemi un taxi”. Diversi utenti che seguono e commentano sui social il Grande Fratello Vip di quest’anno non escludono che Pamela Prati possa addirittura replicare quanto fatto già fatto in passato e autoeliminarsi nuovamente proprio perché è apparsa particolarmente nervosa nelle ultime ore. Staremo a vedere se l’ex prima donna del Bagaglino minaccerà seriamente di uscire dal GF Vip oppure si chiarirà con Patrizia Rossetti, Nikita Pelizon e gli altri concorrenti del reality che l’hanno nominata ieri sera.