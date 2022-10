Aurora Calabresi Boris 4 chi è l’attrice che fa l’assistente alla regia

Aurora Calabresi, 23 anni, figlia di Paolo Calabresi, è tra i protagonisti di Boris 4. Scopriamo tutti su di lei e il suo personaggio, la nuova assistente alla regia.

Boris 4 vede crescere la famiglia della serie italiana più amata di tutte. Paolo Calabresi è stato affiancato sul set da sua figlia Aurora Calabresi. I loro personaggi non sono però legati tra loro come avvenuto in passato, quando il giovane figlio dell’attore era stato coinvolto per un breve cameo, nel quale interpretava proprio il primogenito di Biascica.

Le cose sono diverse stavolta e Aurora Calabresi ha un ruolo ben preciso ricorrente. Si tratta della nuova assistente alla regia, chiamata a sottostare agli ordini ferrei di Arianna. Ne è passato di tempo da quando quest’ultima tormentava Seppia, ovvero Alessandro Tiberi. Quasi un gioco interno quello di offrire alla giovane attrice questa parte da “schiavetta”, considerando come Biascica sia solito tormentare questa categoria.

Aurora Calabresi ha vissuto l’intera evoluzione delle prime stagioni di Boris. Era molto piccola al tempo ma ricorda come al giovedì, quando usciva un nuovo episodio su Fox, tutto il cast fosse presente a casa sua per vederlo insieme. Oggi fa parte di questo progetto ed è un po’ un cerchio che si chiude.

Aurora Calabresi chi è

Aurora Calabresi, 23 anni, è nata a Roma l’11 maggio 1999. Suo padre non ha bisogno di presentazioni, soprattutto per i fan di Boris. Si tratta dell’attore, imitatore e ormai ex inviato de Le Iene Paolo Calabresi. Questi è sposato con Fiamma Consorti e dalla loro unione sono nati quattro figli. Aurora è la piccola di casa, venuta al mondo dopo Arturo, Anna e Agostino.

Aurora Calabresi si è diplomata al liceo classico nell’anno scolastico 2018-19. Ha frequentato il Terenzio Mamiani di Roma, per poi laurearsi presso l’università La Sapienza di Roma in Arti e Scienze dello Spettacolo. Ha continuato a lavorare sulle proprie capacità recitative con un laboratorio di Aurin Proietti, Acting in English, e un Workshop Meisner di primo e secondo livello con Steven Ditmyer.

A dir poco interessante il fatto che interpreti il ruolo di assistente alla regia, considerando come lo abbia vissuto sulla propria pelle. Ha infatti completato due stage, nel 2020 e 2021, con questa mansione per i film Figli, di Mattia Torre, ed Esterno Notte di Marco Bellocchio.

Ancora una volta la realtà si fa finzione sul set di Boris, che rappresenta la sua grande chance. Si tratta del suo esordio assoluto in una serie TV, che potrebbe davvero lanciare la sua carriera. In precedenza ha avuto solo una parte al cinema, in La Guerra del Tiburtino III di Luca Gualano.

Aurora Calabresi ha raccontato come da fan sia stato strano ritrovarsi sul set e vedere il vecchio cast così unito, come se non fosse passato neanche un giorno, figurarsi 15 anni, dall’inizio di quest’avventura. Ha potuto vederli entrare in scena e tramutarsi negli amatissimi personaggi quasi di colpo. Un’esperienza che non dimenticherà e che potrebbe essere la prima di una lunga carriera.