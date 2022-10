Chi è Lucrezia Maria Fioritti di X Factor 2022 della squadra di Ambra

Lucrezia Maria Fioritti, 21 anni, fa parte della squadra di Ambra a X Factor 2022. Da Molecole all’accesso ai live, tutto sulla cantante

Lucrezia Maria Fioritti, 25 anni, fa parte della squadra di Ambra a X Factor 2022. Conosciamo meglio la cantante di Molecole. Ambra ha fatto le sue scelte e Lucrezia Maria Fioritti rientra nella sua squadra per i live. È, insieme con Matteo Siffredi e i Tropea, una delle frecce nella faretra del giudice per tentare di battere gli altri tre dietro al bancone. Il talent Sky non è però soltanto un gioco e uno spettacolo per il pubblico. Vi è in ballo la carriera e la vita di svariati giovani artisti. È il caso di Lucrezia Maria Fioritti, 25 anni, che crede fermamente in questo suo percorso. È nata nel 1996 a Bologna, città da sempre molto legata alla grande musica italiana. La tradizione la ispira ma riesce a farla propria ed evolverla, senza restare quindi ancorata a un tempo passato.

La concorrente di X Factor 2022 vive a stretto contatto con la natura, il che amplia il suo immaginario e la aiuta enormemente nella stesura di brani. La passione per la musica le è sbocciata dentro che era solo una bambina. Ha infatti iniziato a cantare già a due anni e a tre ha anche preso parte allo Zecchino d’Oro. Un destino segnato, il suo. Lucrezia Maria Fioritti studia pianoforte al conservatorio, per poi decidere di dare uno strappo netto e lasciarsi casa alle spalle. Una decisione quasi obbligatoria per tutti coloro che vogliono fare musica nella vita e non crescono in quei centri nevralgici per le produzioni d’alto rango. La cantante si trasferisce a Milano nel 2015, cimentandosi in una nuova realtà musicale. Si mette alla prova nel concorso Musicultura e il risultato ottenuto è eccellente. È il 2019 e il suo brano Su Questa Pianura la conduce in finale. Il suo secondo inedito, dal titolo Molecole, arriva invece tra le canzoni finaliste del Premio Bianca D’Aponte. Proprio questa canzone le ha portato fortuna, mettendo in evidenza il suo talento, a X Factor 2022, l’ha infatti cantata alle Audizioni. Nel 2021, infine, dopo aver vinto una selezione promossa da Spaghetti Unplugged, ha pubblicato il suo primo singolo, Al Mare da te.

Sul sito ufficiale di X Factor è stato pubblicato un breve video, Meet the Cast, nel quale in meno di un minuto Lucrezia Maria Fioritti racconta qualcosa di se stessa, svelando alcune curiosità al pubblico da casa, goloso di notizie sui concorrenti del talent show. Sappiamo che non ha un nome d’arte vero e proprio. Si fa chiamare semplicemente con il suo nome, Lucrezia. Alla domanda sull’essere più una persona da pizza e divano o da club è alquanto incerta. Vorrebbe dire entrambe, ma la verità è che dipende da giorni, spiega. Non mancano quelle giornate in cui vuole scatenarsi in un locale, anche se ammette come siano più le volte in cui se ne sta a casa, comoda, a guardare qualcosa in streaming. Se deve scegliere una canzone del cuore, il pensiero della cantante di Ambra va a Holiday dei Green Day. Dovendo scegliere tra film e serie TV, quest’ultima opzione è quella che la tenta maggiormente. Al momento Lucrezia Maria Fioritti sta recuperando Better Call Saul. Una canzone che avrebbe sempre voluto cantare è Dicembre di Cosmo. Non crede nella fortuna e per questo non ha alcun rito scaramantico da attuare prima dei live.