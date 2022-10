Chi esce stasera al Grande Fratello VIP pronostici televoto 27 ottobre

Pamela, Giale, Amaurys e George al televoto al Grande Fratello VIP per l’eliminazione . Le anticipazioni su chi esce in base alle percentuali dei sondaggi stupiscono

La nuova puntata del Grande Fratello VIP di stasera giovedì 27 ottobre vede a rischio uscita dalla Casa quattro vipponi in nomination, il cui destino sarà deciso unicamente dall’esito del televoto del pubblico sovrano. Si tratta di Amaurys Perez, George Ciupilan, Giaele De Donà e Pamela Prati. Non una puntata semplice, quella di questa sera del Grande Fratello VIP, dal momento che i personaggi a rischio sono entrati nel cuore del pubblico, in un modo o nell’altro. Amaurys Perez è stato a un passo dalla squalifica, avendo quasi pronunciato una bestemmia durante un racconto. Il tutto si è però concluso con un nulla di fatto dopo un attento controllo da parte della produzione. Riguardando il video si nota come l’ex pallanuotista si sia fermato giusto in tempo, rendendo infine la bestemmia incomprensibile e dunque non effettiva. Sorprende la presenza di George Ciupilan tra i concorrenti in nomination. Prima o poi però tocca a tutti. Spesso ci si ritrova poi a ricevere votazioni anche da parte di chi non sa che nomi indicare e opta per quello ritenuto non eliminabile dal pubblico. Potrebbe essere il caso del giovane influencer, ex de Il Collegio. Vanta infatti un grande appeal sui giovani telespettatori e non solo. Ad oggi ha trovato il coraggio di aprirsi molto e raccontare la propria storia drammatica, che ha visto sua madre salvarlo e portarlo in Italia, di fatto allontanandolo dal padre (non il miglior esempio al mondo per lui).

I sondaggi lo danno come favorito per la salvezza, seguito poco dopo proprio da Amaurys Perez. A giocarsi l’eliminazione potrebbero dunque essere Giaele De Donà e Pamela Prati. Quest’ultima ha perso decisamente colpi nelle ultime settimane. Si era parlato di lei per la love story con Marco Bellavia, per poi rivedere accendere i riflettori a causa dell’affare Mark Caltagirone. Luci spente, al momento, con uno sguardo su di lei tutt’altro che positivo durante il racconto complesso di Nikita Pelizon. La giovane, che poco prima aveva discusso con lei ed Elenoire Ferruzzi, ha ricevuto la visita di sua sorella e fratello, che non vedeva da tempo. La reazione gelida di Pamela Prati (insieme con la Ferruzzi) ha sconvolto il pubblico. Non si è alzata dal divano per abbracciarla e darle conforto, come hanno fatto tutti gli alti. Un atteggiamento che potrebbe ritrovarsi a pagare con l’eliminazione. Le pose da diva hanno un limite e gli umori dei fan sono mutevoli. Differente il discorso per Giaele De Donà, che ha tanti ammiratori quanti detrattori. C’è da dire, però, che la sua presenza movimenti il gioco. Nelle ultime settimane si è inoltre avvicinata particolarmente ad Antonino Spinalbese, che la sta tentando in maniera speciale. Eliminarla vorrebbe dire non scoprire cosa potrebbe accadere tra loro. I fan sono curiosi e vorrebbero che il matrimonio aperto di lei venisse messo alla prova da un bacio o qualcosa in più. Questa storia potrebbe salvarla e farle continuare il percorso.

Grande Fratello VIP 27 ottobre: televoto e squalifica

Se Pamela Prati è la principale indiziata a lasciare la casa del Grande Fratello a causa del televoto, potrebbe non essere la sola a essere eliminata nella puntata del 27 ottobre. Mirino puntato su Elenoire Ferruzzi, che dovrà rispondere delle durissime parole rivolte nei confronti di Nikita Pelizon. Una questione aperta nella scorsa settimana, esplosa poi nella puntata di lunedì scorso. Molti utenti hanno firmato una petizione per chiederne la squalifica, alla quale si è aggiunto anche Marco Bellavia. Il colmo si è raggiunto quando Elenoire ha sputato a terra al passaggio in giardino di Nikita. Antonino l’ha richiamata ma lei si è giustificata dicendo d’aver sputato un seme, tutto qui. Pubblico però tutt’altro che convinto dalle sue parole. La donna ha poi insinuato l’idea che la Pelizon portasse sfortuna e i nervi sono esplosi. L’ha poi accusata d’essere un’adescatrice di uomini. Litigi spesso incentrati sulla figura di Daniele, con atteggiamenti ai limiti del bullismo. I fan del programma vorrebbero la squalifica per queste motivazioni, e di certo Alfonso Signorini dovrà affrontare la vicenda in puntata.