Gf Vip Elenoire perché ce l’ha con Nikita fino a sputare “fa bullismo”

GF Vip i motivi dello scontro tra Elenoire e Nikita che hanno portato allo sputo e alla dura reazione del web che parla di bullismo

Le liti e le tensioni non sembrano voler scemare in questa edizione del GF Vip. Sono molti i momenti turbolenti che stanno segnando la vita nella casa e che puntualmente Alfonso Signorini si trova a dover gestire, placando da una parte l’ira del web e mediando dall’altra le frizioni tra i vipponi. Uno degli scontri più accesi degli ultimi giorni è quello che vede protagonista Elenoire Ferruzzi e Nikita Pelizon, con la prima che è arrivata a compiere un gesto che ha letteralmente indignato i fan. Mentre stava parlando in giardino con Antonino, Nikita le è passata vicino e allora Elenoire ha sputato a terra, rendendosi protagonista di un gesto davvero scriteriato. Spinalbanese ha provato a sollevare una timida protesta, rimproverandola del gesto, ma la Ferruzzi ha ribadito che stava solo sputando un seme: giustificazione che non ha convinto affatto il pubblico.

Lo sputo è solo l’ultimo atto di una tensione che negli ultimi giorni è letteralmente esplosa tra le due vippone. I primi scontri riguardano qualche giornata prima, con Elenoire che ha insinuato l’idea che Nikita portasse sfortuna, mettendo in guardia Daniele dal suo malocchio. I nervi si sono fatti tesi poi durante l’ultima puntata, quando Elenoire ha mantenuto il suo atteggiamento ostile nei confronti della giovane influencer, accusandola di essere un’adescatrice di uomini. Nikita, dal canto suo, ha attaccato Elenoire dandola a lei la colpa della sua impossibilità ad avvicinarsi a Daniele e così lo scontro si è acceso, con la Ferruzzi che si è attaccata anche con Patrizia dopo il suo commento su Nikita e gli uomini. L’ex concorrente di Pechino Express, poi, nel corso della puntata è stata protagonista di un momento molto intenso, raccontando la sua complicata storia familiare ricevendo la visita del fratello e della sorella. Terminato questo incontro, quasi tutti i concorrenti hanno espresso la loro vicinanza a Nikita, ad eccezione di Pamela e proprio di Elenoire, che ne ha approfittato per ribadire la sua ostilità alla ragazza. Nervi tesi e poi la situazione è degenerata con lo sputo nel post puntata, con la Ferruzzi che ora rischia davvero grosso.

GF vip Elenoire tra bullismo e squalifica

Il gesto di Elenoire non è ovviamente passato inosservato e il web si è sollevato contro la vippona, accusandola di bullismo, un tema purtroppo molto attuale in questa edizione del GF Vip 7. Il caso Bellavia ha gettato una grande ombra sul programma, ma molti pensano che la lezione non sia stata recepita e chiedono il pugno di ferro nei confronti di Elenoire, che col suo comportamento si sta macchiando, secondo tantissimi utenti, anche lei di bullismo: lo sputo nei confronti di Nikita ne sarebbe la prova.

Rischia grosso ora la Ferruzzi, per cui all’orizzonte potrebbe esserci l’ombra della squalifica. Una sanzione disciplinare già applicata quest’anno, nei confronti di Ginevra Lamborghini proprio nell’ambito del caso Bellavia, e che potrebbe costituire quindi un precedente. Vedremo, dunque, quali saranno le decisioni per il gesto di Elenoire e se la produzione applicherà anche a lei la squalifica.