Chi è uscito a Bake Off: chi è stato eliminato ieri sera 28 ottobre

Chi è uscito nella puntata di ieri sera 28 ottobre a Bake Off e come sono andate le prove della serata

Torna lo stupore con l’eliminato di Bake Off di questa sera 28 ottobre. Chi è uscito nel nuovo appuntamento del cooking show condotto da Bendetta Parodi era tra i preferiti. Nella puntata di ieri sera, a dover lasciare il programma è stato Stefano, un’eliminazione che ha scatenato dibattito sui social. 44 anni, di Castion, Stefano si è avvicinato alla pasticceria grazie alla nonna e in futuro sogna di aprire una bottega di dolci. Sicuramente, questa esperienza a Bake Off gli sarà molto utile per coltivare il suo sogno. Stefano ha perso il confronto con Riccardo e Alessio, gli altri due a rischio eliminazione, per cui però al momento l’avventura continua. Se la puntata di settimana scorsa ha visto l’assegnazione del grembiule blu ad Alessio, questa volta tocca a Davide, che risulta il migliore di questa puntata. Questo nono appuntamento con Bake off è andato in scena nella Villa Borromeo d’Adda, che si trova ad Arcore, con la solita conduzione di Benedetta Parodi e la giuria affidata a Ernst Knam, Damiano Carrara e Tommaso Foglia. Stefano è dunque l’eliminato di serata: ripercorriamo cos’altro è successo.

Bake Off Italia: le prove della puntata del 28 ottobre

Il tema della puntata è la pasta sfoglia, come annuncia in apertura Benedetta Parodi. Un tema molto ampio, che vedremo come verrà declinato nelle tre sfide che contrassegnano ogni puntata di Bake Off Italia. Si parte, come di consueto, con la prima sfida, ovvero la Prova Creatività, in cui gli aspiranti pasticcieri devono preparare il millefoglie. La difficoltà maggiore, almeno inizialmente, sta nello stendere la pasta, tranne che per Alessio che, in virtù della vittoria nella scorsa puntata, può contare su uno stendi sfoglia. I pasticcieri preparano così i loro dolci, ma non tutti riescono nell’obiettivo, con diversi concorrenti che lasciano la sfoglia un po’ cruda e altri che la rendono un po’ dura.

Dopo gli ostacoli della prima prova si passa alla seconda, la Prova tecnica, in cui i pasticcieri devono preparare dieci sfogliatelle ricce, il dolce tipico napoletano la cui preparazione ricorda quello della pasta sfoglia. I concorrenti devono preparare i loro dolci aggiungendo lo strutto e arrotolando l’impasto intorno a un mattarello, riempiendo poi le sfogliatelle con due ripieni: uno al caffè e l’altro agli agrumi. A vincere questa sfida è Leonardo, seguito da Davide e Ginevra. Ultimo posto invece per Alessio. L’ultima sfida è la prova a sorpresa, in cui i pasticcieri devono preparare cento salatini di pasta sfoglia a testa, usando delle forme diverse. La prova si svolge alla presenza di Fulvio Marino, che consiglia i concorrenti sulla prova, invitandoli a fare una pasta sfoglia olandese. Gli aspiranti pasticcieri usano diverse tecniche, facendo ad esempio delle girelle farcite o intrecciando la sfoglia col formaggio. Alla fine consegnano i salatini richiesti ai giudici. Termina così l’ultima prova della serata, che come abbiamo visto ha condannato all’eliminazione Stefano.