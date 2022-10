Tale e Quale Show Mara Venier chi è l’imitatrice in giuria

Mara Venier è la quarta giurata della puntata di stasera 28 ottobre di Tale e Quale show: chi è l’imitatrice della conduttrice

Torna stasera 28 ottobre l’appuntamento con Tale e quale show e al fianco dei soliti tre giudici, ovvero Giorgio Panariello, Cristiano Malgioglio e Loretta Goggi, c’è una vera e propria diva della televisione italiana: Mara Venier. Chiaramente, come ben sanno i fan del programma, non si tratta della vera zia Mara, ma di Francesca Manzini, l’imitatrice che avrà il compito di rappresentarla nella giuria di questa quinta puntata dello show di Rai 1. Non si tratta di una prima volta per l’imitatrice, che è già apparsa in televisione nei panni di Mara Venier, nello specifico a Striscia la notizia, programma che tra l’altro la Manzini ha anche condotto. Si tratta, dunque, di un suo cavallo di battaglia ed è interessante vedere come Francesca presta il proprio volto a una delle grandi star della televisione italiana come Zia Mara. D’altronde l’appuntamento di stasera 28 ottobre con la nuova puntata di Tale e quale show è come sempre all’insegna di arte e divertimento.

Tale e quale show chi è Francesca Manzini

Nata a Roma il 10 agosto 1990, Francesca ha 32 anni ed è la figlia di Maurizio Manzini, storico dirigente della Lazio, squadra per cui l’imitatrice di stasera fa il tifo. Francesca, dopo aver completato gli studi, ha scoperto di avere un grande talento per l’imitazione, cimentandosi nella personificazione caricaturale di molti personaggi noti. Il suo non è stato un percorso tradizionale, non ha studiato recitazione, ma ha fatto esperienza sul campo, lavorando come animatrice nei villaggi turistici e facendosi notare con la partecipazione prima a programmi radiofonici su RDS, poi con degli sketch al Grand Hotel Chiambretti.

Le sue imitazioni hanno colpito sempre di più il pubblico e Francesca Manzini è così diventata un personaggio noto del mondo dello spettacolo, facendosi conoscere anche grazie alla partecipazione al film di Carlo Verdone Benedetta Follia. Nel 2020 ha condotto per un mesetto Striscia la notizia, tornando poi al timone del programma nel 2021, e sempre in quell’anno ha partecipato a Tale e quale show, interpretando personaggi del calibro di Patty Pravo, Jennifer Lopez e Loredana Bertè. Francesca in quell’occasione ha potuto sfoggiare tutte le sue doti artistiche, capacità che aveva mostrato già due anni prima ad Amici Celebrities, quando si è messa in mostra come una discreta ballerina. Oggi, Francesca Manzini è molto amata e seguita, come testimoniano anche i numeri del suo account Instagram. Il suo cavallo di battaglia rimane l’imitazione di Mara Venier, che Francesca porterà in scena stasera a Tale e quale show, tornando, dunque, in un’altra veste in un programma che le ha regalato parecchie soddisfazioni. Una piccola curiosità sulla Manzini è fidanzata con il sosia italiano di Jhonny Depp interpretato da Marco Scinia, protagonista anche dello spot virale del Gf Vip 7.