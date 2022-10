Tale e Quale show stasera 28 ottobre imitazioni: giallo Mussolini

Tale e quale show torna stasera 28 ottobre con imitazioni che già fanno polemica: Alessandra Mussolini non vuole fare la zia Sophia Loren

Torna puntuale come ogni venerdì l’appuntamento con Tale e quale show. Dagli studi “Fabrizio Frizzi” di Roma va in scena una nuova puntata del programma condotto da Carlo Conti, in onda su Rai 1 in prima serata. Siamo arrivati alla quinta serata di questa edizione di Tale e quale show e stasera alle 21:25 avrà inizio una serata che promette di regalare moltissime emozioni, ma anche qualche polemica.

A far parlare sono state le imitazioni assegnate, in particolare quella destinata ad Alessandra Mussolini, come vedremo tra poco. L’ex politica infatti deve vestire i panni della zia Sophia Loren, un compito che le ha causato moltissime difficoltà. Per il resto, come al solito sono molti i personaggi dello spettacolo che prenderanno vita in questa puntata di Tale e quale show. Elena Ballerini avrà il compito di interpretare la mitica Barbra Streisand, mentre a Rosalinda Cannavò è toccata una delle voci principali della scena musicale del momento: Madame. Samira Lui vestirà i panni di Grace Jones, mentre il mito di Marylin Monroe rivivrà con Valeria Marini. Infine, gli altri personaggi femminili che vedremo saranno quelli di Anastacia, interpretata da Valentina Persia, e appunto di Sophia Loren.

Passiamo agli uomini. Andrea Dianetti vestirà i panni di Gianni Togni, mentre a Claudio Lauretta e Gilles Rocca toccano due miti come Vasco Rossi e Franco Califano. Particolarmente interessante la sfida di Antonino, che dovrà trasformarsi in Loredana Bertè. Infine, il ripetente Francesco Paolantoni e il suo coach Gabriele Cirilli interpreteranno, insieme a una misteriosa terza persona, i tre tenori Carreras, Pavarotti e Domingo. Mistero su chi li accompagnerà, ma potrebbe essere Biagio Izzo.

Queste, dunque, le imitazioni della quinta puntata di Tale e quale show. Come di consueto, in ballo ci sono punti importantissimi per muovere la classifica, che al momento vede in testa Antonino, seguito da Gilles Rocca ed Elena Ballerini. L’ultima serata è andata a Rosalinda Cannavò, che ha interpretato eccellentemente Francesca Michielin, vedremo stasera chi riuscirà a convincere i tre giudici, Loretta Goggi, Giorgio Panariello e Cristiano Malgioglio, e il pubblico da casa e riuscirà a vincere la puntata di stasera 28 ottobre.

Tale e quale show parla Alessandra Mussolini

Torniamo, ora, alla polemica che ha caratterizzato le assegnazioni di questa puntata. Abbiamo detto come Alessandra Mussolini abbia palesato il proprio disagio per dover interpretare la zia Sophia Loren e a tal proposito, a La vita in diretta la concorrente di Tale e quale show ha raccontato che c’era un mezzo accordo affinché lei non dovesse interpretare Sophia Loren e ha anche rivelato di aver avuto un crollo emotivo quando ha scoperto invece di doverle prestare il volto.

La Mussolini ha detto di essere troppo coinvolta emotivamente per interpretare la zia, una delle donne più importanti della sua vita e che le ricorda troppo sua madre per interpretarla con distacco. L’ex politica aveva anche paventato una sua assenza nella puntata di stasera, richiedendo l’assegnazione di un altro personaggio, ma a quanto pare non è cambiato nulla e stasera, dunque, con tutta probabilità vedremo Alessandra Mussolini interpretare sua zia Sophia Loren a discapito di tutte le difficoltà del caso.