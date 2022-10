Ospiti Stasera Tutto è possibile ultima puntata 31 ottobre: rivelazione!

Ospiti Stasera tutto è possibile tutti i protagonisti dell’ultima puntata di stasera 31 ottobre con una graditissima sorpresa e una rivelazione

Con ospiti d’eccezione torna stasera 31 ottobre l’appuntamento con Stasera tutto è possibile, ultima puntata di questa edizione del programma condotto da Stefano De Martino, che ha raccolto un grande successo, confermando i numeri molto positivi delle scorse edizioni. Lo show è giunto alla sua ottava edizione, la quarta condotta dall’ex ballerino di Amici con la regia di Sergio Colabona. In questa edizione abbiamo visto avvicendarsi nelle cinque puntate trasmesse finora tantissimi ospiti, dai soliti Biagio Izzo e Francesco Paolantoni ad altri grandi protagonisti del mondo dello spettacolo come Andrea Pucci, Bianca Giaccero, Ciro e Fru dei The Jackal e Katia Follesa. Naturalmente anche per quest’ultimo appuntamento il cast è ricchissimo, con ospiti di altissimo livello pronti ad accompagnare Stefano De Martino in quest’ultima serata di Stasera tutto è possibile.

Com’era facile immaginare, la serata sarà a tema Halloween, con i giochi che quindi verranno ridisegnati in linea con la spaventosa tematica di della festa più terrificante dell’anno. Protagonisti delle divertentissime sfide di questa sera saranno molti ospiti, tra cui spicca il grande ritorno di Giulia De Lellis. Si tratta di una graditissima sorpresa, perché l’influencer non si vedeva da parecchio in televisione e per il suo ritorno ha scelto una clamorosa prima volta, visto che non è mai stata in Rai in queste vesti. Curiosità alle stelle, dunque, per vedere la De Lellis tornare sul piccolo schermo, ma al suo fianco ci saranno altri grandi protagonisti. Spazio a un gigante della comicità come Max Giusti, volto di tantissimi programmi come Affari tuoi e Guess my age. Un altro comico amatissimo che sarà protagonista a Stasera tutto è possibile è Herbert Ballerina, storico compagno di sketch di Maccio Capatonda.

Continuiamo poi con la presentazione degli altri ospiti dell’ultima puntata di stasera dello show condotto da Stefano De Martino. Ci sarà Peppe Iodice, comico napoletano volto di diversi programmi come Colorado e Made in Sud. Poi ci sarà Gennaro Esposito, famoso cuoco di origini campane, giudice dei programmi Piatto ricco e Cuochi d’Italia. Poi spazio all’ex corteggiatrice di Uomini e Donne Flora Canto, moglie del grande comico Enrico Brignano, al cantautore Gino Fastidio, anche lui famoso grazie a show come Made in sud e Colorado, e alla conduttrice televisiva Vittoria Castagnotto. Infine, ci saranno ovviamente anche gli ospiti fissi, ovvero Biagio Izzo, Vincenzo De Lucia e Francesco Paolantoni, al fianco di Stefano De Martino dall’inizio alla fine di questa splendida avventura.

Stasera tutto è possibile 2023 si farà

Appuntamento, dunque, a stasera 31 ottobre, su Rai 2 alle ore 21:20, con l’ultima puntata di Stasera tutto è possibile con una rivelazione. Una puntata conclusiva, che però per la gioia di tutti i fan non sarà un addio. Lo show infatti, in virtù dei grandi risultati raggiunti, tornerà anche il prossima anno con una nuova edizione, che sarà, quindi, la nona della sua storia. Non sono disponibili ancora dettagli sulla nuova edizione dello show, che quasi sicuramente rivedrà alla conduzione Stefano De Martino, ormai mattatore assoluto del programma di Rai 2.

Per il resto ancora è presto per sapere se verranno confermati gli ospiti fissi, se ne vedremo di nuovi e quali saranno i giochi confermati. Sicuramente alcuni must come La stanza inclinata troveranno ancora il loro posto, affiancati magari da alcune novità che ogni anno vengono introdotte per arricchire ancora di più lo show. Per il momento, comunque, Stasera tutto è possibile conclude la sua corsa con una puntata di Halloween ricca di ospiti e di risate, poi si penserà al futuro, che comunque appare ancora molto roseo.