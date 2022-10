Stasera tutto è possibile regista: chi è Colabona che chiama Paolantoni

Stasera tutto è possibile chi è il regista del programma di Rai 2 Sergio Colabona, protagonista delle gag con Francesco Paolantoni

Ormai è conosciuto da tutti ma non è mai apparso in tv: Sergio Colabona è l’ossessione di Francesco Paolantoni che invoca in ogni puntata di Stasera tutto è possibile. Il varietà di grande successo, che va in onda dal 2015 e ogni anno attira un grande numero di spettatori, ha vissuto un profondo restyling nel 2019, quando il conduttore delle prime quattro edizioni, Amadeus, ha lasciato posto a Stefano De Martino e un altro cambio della guardia si è verificato in cabina di regia. Via Cristiano D’Alisera, alla guida nell’era Amadeus, e spazio a Sergio Colabona, che da quel momento è diventato il regista di Stasera tutto è possibile e ha accompagnato Stefano De Martino fino all’ottava edizione dello show, attualmente in corso.

Sergio Colabona nasce a Velletri, provincia di Roma, il 7 settembre 1961. Ha 61 anni e inizia a farsi strada nel mondo della televisione a partire dagli anni ’90, quando gira diversi programmi per Telemontecarlo. L’approdo in Rai si consuma con l’arrivo del nuovo secolo, con Colabona che è dietro la macchina da presa di programmi come La prova del cuoco e Al posto tuo. Negli anni, Colabona è diventato uno dei grandi protagonisti del mondo Rai, firmando moltissimo show. Nel primo decennio del XXI secolo alcuni programmi che portano la sua firma sono Affari tuoi, Il ristorante, Il treno dei desideri e il Malloppo. Colabona poi sbarca anche su Mediaset, dirigendo il Grande Fratello dal 2009 al 2015 e il GF Vip nel 2016. Tra gli ultimi programmi diretti dal regista di Stasera tutto è possibile troviamo The Voice Senior e Sicilia Cabaret. Sergio Colabona ha anche diretto quattro film: l’esordio sul grande schermo risale al 2011 col film Passannante, poi hanno fatto seguito Vita, cuore battito, Attesa e cambiamenti e Un pugno di amici, uscito nel 2020.

Sergio Colabona e le gag con Francesco Paolantoni

Come abbiamo potuto vedere, Sergio Colabona è uno dei grandi protagonisti della tv italiana, ma come molti registi, ovviamente, rimane dietro le quinte. Il suo nome, comunque, è balzato più volte in primo piano durante Stasera tutto è possibile, grazie alle gag dell’irresistibile Francesco Paolantoni, che spesso si è divertito nel programma a stuzzicarlo. Gli spettatori dello show di Stefano De Martino sicuramente ricorderanno il comico apostrofare il regista “Colabrò”, abbreviazione di “Colabrodo”, un gioco di parole volto a prendere in giro, in maniera affettuosa naturalmente, il regista, incolpato da Paolantoni di essere la causa delle sue sconfitte ai giochi. Così da dietro la macchina da presa Colabona ha avuto i suoi momenti sotto i riflettori, ma lui rimane comunque una presenza assolutamente decisiva dietro le quinte.