Takeoff dei Migos chi è il rapper americano morto: causa morte

Takeoff dei Migos 28 anni è il rapper americano morto sparato in circostanze assurde.

Lutto per i fan dei Migos. Takeoff, 28 anni, membro del celebre gruppo, è stato ucciso a colpi d’arma da fuoco. Un vero e proprio dramma, i cui contorni restano ancora in parte oscuri. Celebre negli Stati Uniti, relativamente meno noto in Italia. Proviamo a spiegare chi era Takeoff. Nato a Lawrenceville, in Georgia, il 18 giugno 1994, il suo vero nome era Kirshnik Kari Ball. Ancora giovanissimo il rapper americano morto oggi quando un proiettile ha posto fine alla sua vita, Take-off si è avvicinato al mondo del rap e dell’hip-hop da adolescente e raggiunto il successo grazie allo zio Quavo e al cugino Offset.

Insieme hanno formato il gruppo noto inizialmente come Polo Club. In seguito hanno deciso di rinominarsi Migos, trovando poi la fama. La storia del trio ha avuto inizio nel 2009. dai primi passi nel mondo underground al primo progetto messo a segno nel 2011, ovvero il mixtape Juug Season. Un anno dopo ecco arrivare No label, che ha preparato il terreno al singolo che ha cambiato la loro storia. I Migos hanno pubblicato Versace, presente in un altro mixtape, Y.R.N. – Young Rich Ni***s uscito nel 2013. Una vera e propria hit, che ha raggiunto la posizione numero 99 della Billboard chart, ma soprattutto ha attirato l’attenzione di un gigante come Drake che ha deciso di remixarlo, offrendo loro una visibilità gigantesca.

Ancora un mixtape prima dell’album di debutto, Yung Rich Nation, giunto nel 2015. Soldi e successo hanno di colpo travolto i Migos f che però con il tempo hanno dovuto fare i conti con la giustizia. Quavo è stato in carcere accusato di possesso di sostanze stupefacenti e armi da fuoco. Dopo aver patteggiato, è uscito nel 2015 ma lo stop non ha fermato la musica dei Migos che hanno infatti lasciato uscire un altro singolo, Look at My Dab.

Altra svolta clamorosa nel 2016, con un contratto firmato con GOOD Music di Kanye West. Tutto pronto per la vetta della Billboard, raggiunta con il brano Bad and Boujee, inserito nel disco Culture, seguito dal secondo e terzo capitolo, nel 2018 e 2021. Un enorme talento, quello di Takeoff, riuscito anche a stare in piedi da solo, mostrandosi in grado di seguire un percorso autonomo, da solista, pubblicando quattro anni fa il disco The Last Rocket. Takeoff, il rapper americano morto oggi 1 novembre, non era sposato e non aveva figli. Della sua vita privata conosciamo soltanto alcune frequentazioni celebri, dalle modelle Rubi Rose e Heather Rose, alla nota rapper DreamDoll.

Takeoff dei Migos rapper americano causa morte

La causa della morte di Takeoff è un’emorragia procurata dai colpi di pistola che lo hanno preso in diversi parti del colpo in una sparatoria a Houston. La notizia è stata diffusa da TMZ nel cuore della notte tra lunedì 31 ottobre e martedì 1 novembre, intorno alle 2.30 (orario locale). Secondo alcuni testimoni, la polizia è stata allertata ed è accorsa sul posto per prestare soccorso a Takeoff dopo la segnalazione di un uomo colpito da un’arma da fuoco in una pista da bowling nota come 810 Billiards & Bowling Houston. Takeoff era in compagnia di Quavo e stavano giocando a dadi quando ha avuto inizio una dura discussione, conclusa con l’estrazione di una pistola. Pare che il rapper americano sia stato colpito alla testa e che sia morto sul luogo del delitto nonostante l’intervento del 118 che ha potuto costatare soltanto il decesso. Gli agenti del Dipartimento di polizia locale hanno confermato come altre due persone siano state colpite che sono sopravvissute alla sparatoria. I fan del rapper dei Migos riguardano addolorati le storie Instagram di Takeoff, che poche ore prima di morire festeggiava sui social il compleanno di Jas Prince.