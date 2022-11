Coppia squalificata Matrimonio a prima vista chi è: cosa è successo dopo

Matrimonio a prima vista la storia della coppia squalificata: chi sono le persone coinvolte e cosa è successo dopo

Una delle storie più incredibili legate a Matrimonio a prima vista, fortunatissimo format in onda su Real Time, è quella legata a Carolina Manfrin e Lucas Vianini. Nel programma tre coppie di sconosciuti si vedono per la prima volta nel giorno delle nozze e da lì cominciano la loro convivenza. Il loro percorso poi viene seguito durante la stagione e alla fine della loro avventura nel programma, che dura cinque settimane, le coppie decidono se divorziare o rimanere sposati. Il successo e la riuscita del format sono subordinati, almeno in teoria, alla genuinità dell’esperimento. Ciò significa che le coppie in ballo devono davvero mettersi in gioco ed essere sincere nel vivere il loro matrimonio a prima vista. Una condizione tradita da Carolina e Lucas.

I due, infatti, sono andati incontro all’espulsione dal programma proprio per il loro intento d’ingannare la produzione. Poco prima d’iniziare la convivenza, i due, credendo di avere i microfoni spenti, hanno parlato di una proposta che Lucas ha avanzato a Carolina. L’uomo ha chiesto alla donna di fingere interesse per lui per aiutarlo a rimanere nel programma e ottenere così maggiore visibilità, molto utile a livello lavorativo. La sposa ha però rifiutato la proposta del neo marito e tra i due si è accesa una dura discussione, con la produzione che è intervenuta e ha deciso di allontanare dallo show sia Lucas che Carolina, diventati da quel momento la coppia espulsa di Matrimonio a prima vista. Una storia terminata prima di cominciare, dunque, tra le polemiche dei diretti interessati, che avrebbero voluto continuare la loro avventura e che hanno considerato un’ingiustizia la scelta di Mario Abis, Nada Loffredi e Andrea Favaretto di allontanarli dallo show. Una scelta mossa in nome dell’ideale che soggiace alla credibilità di Matrimonio a prima vista: la sincerità nell’affrontare l’avventura.

Coppia squalificata Matrimonio a prima vista oggi

Che fine ha fatto, dunque, la coppia espulsa di Matrimonio a prima vista? Lucas e Carolina, dopo l’allontanamento dal programma, sono tornati alle loro vite. Lucas è originario di Mantova e nella vita fa il curatore d’immagine. Dalle sue parole sappiamo che il suo ingresso a Matrimonio a prima vista era spinto da motivi di pubblicità, ma la visibilità che ricercava gli si è ritorta contro. Con lo scandalo che ne è fuoriuscito, si è precluso anche altre possibilità in televisione, almeno per il momento, non è detto che in futuro non lo rivedremo tentare una nuova strada per la notorietà.

Carolina viene invece da Verona e lì fa la barista e con tutta probabilità è tornata alla sua vita dopo la disavventura a Matrimonio a prima vista. Lei, forse, è quella che avrebbe più ragioni per recriminare, visto che è stata coinvolta nello scandalo da Lucas e ha subito l’espulsione da Matrimonio a prima vista sostanzialmente per mano sua. Chissà che prima o poi non la rivedremo con una nuova chance nel programma. Per il momento le loro vite sono tornate a prima dell’esperienza e non sappiamo se ci sono state importanti novità anche perché sui social risultano difficili da trovare.