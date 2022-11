Francesca Michielin prima e dopo com’è cambiata da X Factor a oggi FOTO

Com’è cambiata Francesca Michielin 27 anni nel tempo: dal suo percorso a X Factor a oggi attraverso i suoi grandi successi

Uno dei volti di questa edizione di X Factor è senza dubbio quello di Francesca Michielin, conduttrice dello show che ha fatto ritorno laddove la sua carriera ha avuto inizio. Oggi la cantante di Nessun grado di separazione è sicuramente una delle grandi protagoniste della scena musicale, ma la sua carriera è iniziato proprio sul palco di X Factor, nello specifico nella quinta edizione del talent show, nel 2011, vinto dalla cantante veneta. Nata a Bassano del Grappa, provincia di Vicenza, il 25 febbraio 1995, Francesca Michielin è arrivata alla ribalta nel 2011, quando ha vinto la quinta edizione di X Factor. La Michielin ha sempre coltivato la passione per la musica, iniziando a cantare nel coro della chiesa e passando poi attraverso gruppi locali. La vittoria a X Factor ha lanciato la sua carriera, che è andata avanti con la pubblicazione di Distratto, singolo di debutto scritto da Elisa e da Roberto Casalino, e poi con l’uscita dell’omonimo EP. Nel 2012 è stato il tempo del primo album in studio della cantante vicentina, Riflessi di me, realizzato ancora una volta con la supervisione di Elisa. Al cd hanno fatto seguito collaborazioni importanti come quelle con Fedez nei brani Cigno Nero e Magnifico e con la Sony per interpretare il brano Amazing nella colonna sonora del film The Amazing Spiderman 2 – Il potere di Electro.

Nel 2016 Francesca Michielin partecipa al Festival di Sanremo col brano Nessun grado di separazione, con cui ottiene il secondo posto alle spalle degli Stadio. La rinuncia della band all’Eurovision manda l’attuale conduttrice di X Factor alla kermesse musicale. Nel 2018 arriva, quindi, il terzo album della sua carriera, 2640, seguito da Feat (stato di natura) nel 2020. In mezzo ci sono state molte collaborazioni, esperienze cinematografiche e televisive e l’uscita del suo primo album. Oggi Francesca Michielin ha 27 anni ed è un’artista a tutto tondo. Il suo successo ha travalicato i confini della musica, espandendosi come abbiamo visto alla televisione, con la conduzione non solo di X Factor, ma anche del programma Effetto Terra su Sky Nature, e ad altri campi come quello editoriale e quello dei podcast, dove l’artista nel 2021 ha realizzato Maschiacci. In estate è uscito il suo ultimo singolo, Occhi grandi grandi, e nel 2023 la cantante di Io non abito al mare sarà protagonista di una tournée nei teatri. Dalla vittoria a X Factor Francesca Michielin è cambiata e si è evoluta tantissimo.

Francesca Michielin il percorso a X Factor

Oggi, come detto, Francesca Michielin è un’artista di punta della scena musicale, ma nella sua esperienza a X Factor aveva appena 16 anni e ovviamente è cambiata tantissimo, sia fisicamente che artisticamente. Con un tuffo nel passato, possiamo ripercorrere lo straordinario percorso della Michielin a X Factor. Al tempo i giudici del programma erano Morgan, Simona Ventura, Arisa ed Elio e la categoria Under donne era appannaggio della conduttrice, che ha preso, quindi, sotto la sua ala la giovanissima cantante. Dopo tutta la fase delle audizioni la Michielin ha superato i Bootcamp e gli Home visit, entrando ufficialmente nella squadra di Simona Ventura, suo giudice.

Nella prima puntata dei live la cantante si è esibita col brano Someone like you di Adele, poi ha continuato con La guerra è finita dei Baustelle e con Tainted Love nella versione dei Soft Cell. L’artista ha continuato, quindi, con Higher Ground di Stevie Wonder, con Confusa e felice di Carmen Consoli e con The House of the Rising Sun di The Animals. In ogni puntata Francesca Michielin si è sempre salvata senza ballottaggio, compiendo così un percorso netto fino in semifinale, dove è andata ancora avanti con Roadhouse Blues dei The Doors e con Che cosa c’è di Gino Paoli. In finale, Francesca ha cantato il suo inedito Distratto, un medley con alcuni brani delle scorse puntate, la commovente Hallelujah di Leonard Cohen e infine La tua ragazza sempre. La Michielin ha trionfato, dunque, davanti ad Antonella Lo Coco e ai Moderni: un successo che ha dato il via alla sua carriera.