Francesca Michielin chi è il nuovo fidanzato

Chi è il fidanzato di Francesca Michielin? Un nuovo amore per la cantante, pronta alla sfida da conduttrice di X Factor 2022.

Sui social Francesca Michielin fa sfoggio della sua nuova relazione. Scatti con il suo fidanzato in svariate situazioni, tra sorrisi, baci e abbracci. Generalmente restia a parlare pubblicamente del suo privato, stavolta la conduttrice di X Factor 2022 ha scelto di condividere con i fan alcuni momenti delle sue vacanze.

Francesca Michielin: chi è fidanzato

Il nuovo fidanzato di Francesca Michielin è Davide Spigarolo. È questo il nome dell’uomo visto al fianco della cantante nelle foto pubblicate da lei su Instagram. Ad agosto i due hanno deciso di uscire allo scoperto. È apparsa di colpo una foto delle loro ombre sull’account della cantante e conduttrice, con il post: “Non basterà settembre per dimenticare le montagne di cose che ci siamo detti”.

Lui ha invece condiviso delle foto di coppia, citando Taylor Swift: “So much for summer love and saying us”. Una coppia che vive in mondi differenti, dal punto di vista lavorativo. Una boccata d’aria per lei, che ha così modo di tutelare maggiormente la propria privacy. Stando a quanto si scopre dai suoi profili social, Davide Spigarolo è laureato in Scienze Motorie. Attualmente lavora come osteopata e personal trainer presso Fellette di Romano d’Ezzelino, in provincia di Vicenza. È inoltre coach presso il Gruppo Atletico Bassano 1948.

Con la sua partecipazione a X Factor 2022 è facile pensare come si tornerà a parlare un po’ della vita privata di Francesca Michielin. Qualche nuovo dettaglio potrebbe spuntare e, chi può dirlo, si potrebbe anche avvistare Davide Spigarolo in platea nella fase dei live. Intanto, intervistata da La Gazzetta dello Sport, la cantante evidenzia quello che potrebbe essere stato il terreno comune tra i due fidanzati: lo sport. Lei si dice grande appassionata: “Il nostro è un lavoro anche fisico e per questo mi tengo allenata. Faccio palestra, pilates, nuoto. Non bevo più spritz, anche se le mie origini venete me lo imporrebbero. Mangio bene. Ho un approccio all’alimentazione un po’ diverso rispetto al passato. Lo vivo in maniera più etica. Non mangio carne e pesce per un discorso di impatto ambientale. Preferisco legumi e verdure”.