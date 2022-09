X-Factor 2022 quando inizia: anticipazioni giudici e novità

Sta per iniziare X-Factor 2022: ecco tutto ciò che occorre sapere sulla nuova edizione dell’attesissimo talent musicale di Sky.

In questi anni, X-Factor è cresciuto fino ad affermarsi come uno dei maggiori successi televisivi in Italia e anche un trampolino di lancio di primissimo livello per le star emergenti della musica nostrana (come possono testimoniare i Maneskin). Tutti sono allora ansiosi di sapere quanto manca alla nuova edizione dell’acclamato talent musicale di Sky: quando inizia l’edizione 2022 di X-Factor? Scopritelo continuando a leggere questo articolo!

X-Factor 2022: quando inizia

La prima puntata della nuova edizione di X-Factor sta per iniziare! Potrete vederla ovviamente sui canali Sky tra pochi giorni: per la precisione, le prime audizioni saranno trasmesse in tv e streaming sul canale SkyUno (108) la sera di giovedì 15 settembre, a partire dalle 21.15.

Il giovedì sarà quindi la serata fissa per X-Factor, che andrà in onda alla stessa ora ogni settimana con due episodi da circa un’ora ciascuno, proprio come nelle precedenti edizioni dello show. Il talenti di Sky si protrarrà così fino a metà dicembre, quando è prevista la Finale.

Sarà possibile vedere e rivedere le puntate su NOWTv, mentre su Tv8 verranno poi programmate le repliche in chiaro anche di questa edizione.

X-Factor 2022: tutte le novità

Tante novità nell’edizione 2022 di X-Factor, a partire dalla giuria, che è stata completamente rinnovata rispetto alle passate edizioni. Saranno sempre in quattro, ma i nomi che comporranno questa giuria sono cambiati: si tratterà infatti di Fedez, Ambra Angiolini, Dargen D’Amico e Rkomi.

Modifiche anche per quanto riguarda la conduzione del programma, nella scorsa edizione affidata a Ludovico Tersigni dopo una lunga run in mano ad Alessandro Cattelan. In X-Factor 2022, invece, questo ruolo andrà eccezionalmente a una ex-vincitrice del talent targato Sky, ovvero Francesca Michielin, che aveva conquistato la vetta dello show musicale durante la sua quinta edizione, nel 2011.

X-Factor 2022: anticipazioni sulla prima puntata

Qualcosa è però rimasto come prima, ovvero il copione della prima puntata, che sarà dedicata alle Audizioni degli artisti concorrenti al talent. Questa prima fase di selezione occuperà, come di consueto, le prime tre puntate dello show di Sky.

I vari concorrenti avranno qualche minuto per esibirsi dal vivo davanti alla giuria e al pubblico (presente per la volta dallo scoppio della pandemia del Covid-19), cercando di convincere almeno 3 giurati su 4. Chi ci riuscirà accederà dunque alla fase successiva del contest, quella dei Bootcamp.