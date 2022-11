L’Eredità una sera insieme ospiti stasera 2 Novembre

L’Eredità Una sera insieme gli ospiti dell’edizione speciale del programma di stasera 2 novembre. Un cast di Vip gioca per beneficenza

Torna stasera 2 novembre l’appuntamento con la puntata speciale dell’Eredità, con Flavio Insinna pronto a condurre una serata di giochi e di sketch che avrà lo scopo di assistere l’ente benefico Unicef. Sono tantissimi gli ospiti protagonisti di questa puntata speciale, a partire dalla star del cinema Serena Autieri, volto di moltissimi film di assoluto successo come Sapore di te, Il principe abusivo e Femmine contro maschi. Originaria di Napoli, l’attrice ha 46 anni e di recente è stata protagonista del film di Prime video Tre sorelle, diretto da Enrico Vanzina. Spazio poi a un altro attore famosissimo, Cesare Bocci, il volto iconico di Mimì Augello ne Il Commissario Montalbano. 65 anni, l’attore è reduce dal docufilm La scelta di Maria e dal film per la televisione Ostaggi.

La schiera di Vip nel cast di L’Eredità Una sera insieme continua con l’iconico duo formato da Gabriele Cirilli e Francesco Paolantoni, protagonisti in queste settimane su Rai 1 in Tale e quale show, dove concorrono insieme e ogni settimana regalano momenti decisamente indimenticabili. Un’altra grande protagonista di Rai 1 che vedremo stasera nella puntata speciale dell’Eredità è Ema Stokholma, impegnata nell’attuale edizione di Ballando con le stelle in coppia col ballerino Angelo Madonia, con cui il feeling si sta affermando anche fuori dalla pista da ballo.

Proseguiamo la rassegna degli ospiti di stasera 2 novembre con un grande nome della musica italiana come Nek, autore di brani indimenticabili come Laura non c’è e Nella stanza 26, e con Stefania Sandrelli, attrice iconica del cinema italiano, capace di vincere ben tre David di Donatello. Questi sono i concorrenti che si sfideranno questa sera, ma gli ospiti non sono finiti qui. Durante la serata infatti ci saranno anche I gemelli di Guidonia e I ricchi e poveri, pronti ad intrattenere gli spettatori con le loro esibizioni.

Dove vedere L’Eredità Una sera insieme stasera 2 novembre in tv

La puntata speciale de L’Eredità va in onda stasera 2 novembre alle ore 21:25. Il programma è visibile in diretta televisiva su Rai 1, ma anche in streaming tramite l’applicazione di Rai Play, disponibile su tutti i dispositivi mobili e sulle smart tv. Questa puntata speciale, come detto, è realizzata a scopo benefici, a sostegno di Unicef, e quindi l’eventuale vincita del montepremi sarà devoluta interamente all’associazione che si occupa di aiutare i bambini in tutto il mondo.

Una serata di giochi e divertimento per uno scopo decisamente nobile: l’appuntamento va quindi a stasera con la puntata speciale de L’Eredità, con Flavio Insinna e tutti i suoi ospiti speciali, impegnati nei classici giochi amati da tutto il pubblico di Rai 1.