Ema Stokholma e Angelo Madonia fidanzati? Si conoscevano già rivela lui

Ema Stokholma e Angelo Madonia sono fidanzati? Le parole del ballerino che rivela quando si sono conosciuti

Una delle coppie più amate di questa edizione di Ballando con le stelle è sicuramente quella composta dalla speaker radiofonica di origini francesi, Ema Stokholma, e dal ballerino di Angelo Madonia. I due hanno mostrato un grande feeling sulla pista da ballo e hanno sviluppato un rapporto molto intenso anche fuori dal programma, iniziando a frequentarsi. Ma come stanno le cose tra di loro? Sono ufficialmente fidanzati? A tal proposito sono arrivate le parole dello stesso Madonia, che in un’intervista a Chi ha parlato del suo rapporto con l’ex fidanzata di Gemitaiz e ha svelato un retroscena su quando si sono conosciuti.

Imbeccato dalla domanda, il ballerino di Ballando con le stelle ha raccontato che con Ema è nato subito un bel feeling, aiutato sicuramente dal fatto che entrambi quando erano single. Liberi da impegni sentimentali, i due hanno così cominciato a frequentarsi, senza troppe domande e senza troppe questioni. Madonia ha infatti ammesso di non poter dare un nome alla cosa che sta vivendo con Ema, quindi non ha parlato di fidanzamento ufficiale, ma ha ammesso di essere molto contento di ciò che sta vivendo con la sua compagna di ballo. I due passano del tempo insieme, dentro e fuori la pista, e si trovano molto bene. Magari ancora non parlano di storia d’amore, ma sicuramente l’intesa tra loro due è molto evidente e cresce col passare del tempo.

Quando si sono conosciuti Angelo Madonia ed Ema Stokholma

La passione tra i due è nata grazie all’esperienza a Ballando con le stelle, ma i due compagni di danza in realtà si conoscevano già. Sempre nell’intervista che abbiamo citato, il ballerino ha raccontato di aver incrociato la speaker radiofonica tre anni fa in un hotel in Cina, probabilmente per un evento o per puro caso, non sappiamo i dettagli. Ebbene c’è un retroscena che ha dell’incredibile. In quell’occasione tra gli attuali allieva e maestro non c’è stato nulla, anzi Ema non ha prestato alcuna attenzione ad Angelo Madonia non filandolo di striscio. La vita però ha dato loro una nuova opportunità.

Decisamente diverso invece lo scenario quando la coppia si è ritrovata a Ballando con le stelle, con la fiamma che si è subito accesa e ora i due stanno vivendo un’intensa conoscenza. Compagni di ballo e anche nella vita forse, Angelo Madonia ed Ema Stokholma si godono il momento e coltivano il sogno di vincere Ballando con le stelle. Un regalo che il ballerino vuole fare alla sua amata, per ripagarla almeno un po’ del passato di sofferenze che ha potuto vivere. Col loro feeling, sicuramente, possono giocarsi le loro possibilità nello show di Milly Carlucci.