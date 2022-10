Angelo Madonia moglie e figli: due donne nella sua vita

Chi sono la moglie e le figlie di Angelo Madonia, ballerino di Ballando con le stelle 2022 protagonista in coppia con Ema Stokholma

Classe 1984, originario di Palermo, Angelo Madonia è uno dei ballerini dell’edizione 2022 di Ballando con le stelle. Il siciliano aveva già partecipato alla terza edizione dello show di Milly Carlucci, nel 2006, arrivando secondo in coppia con Pamela Camassa. Poi ha fatto ritorno nel programma di Rai 1 nel 2021, dopo aver accumulato tantissima esperienza in giro per il mondo, e in questa edizione partecipa in coppia con Ema Stokholma, famosa speaker radiofonica con cui il ballerino ha anche una storia d’amore.

A tal proposito, cosa sappiamo della vita privata del professionista di Ballando con le stelle. Madonia si è raccontato in una lunga intervista a Chi, rivelando che nella sua vita ci sono due bambine, Alessandra di 9 anni e Matilde di 4. Proprio la presenza delle due ha portato Angelo a viaggiare molto di meno, stabilendosi in Italia dopo un lungo girovagare e facendo così ritorno a Ballando con le stelle. Madonia, come si evince anche dalle sue foto su Instagram, è letteralmente innamorato delle sue due bambine, che sono nate da due relazioni diverse, giunte però tutte e due a termine. Con entrambe le donne, però, il compagno di Ema Stokholma a Ballando con le stelle ha saputo mantenere ottimi rapporti e addirittura le due donne si sono conosciute e passano del tempo insieme, anche una vacanza hanno condiviso. Non c’è alcuna informazione in merito all’identità delle due donne, sappiamo solo che una si trova in Toscana e l’altra a Roma, ma per il resto non c’è nessuna notizia.

Angelo Madonia ed Ema Stokholma

Come detto, dunque, queste due relazioni importanti alla fine non sono andate, ma il ballerino ha ritrovato l’amore proprio grazie a Ballando con le stelle. Come ha raccontato anche nella suddetta intervista a Chi, il ballerino si è avvicinato molto alla sua compagna Ema Stokholma e i due, entrambi single, hanno cominciato a frequentarsi. I due in realtà già si conoscevano, la prima volta si sono incontrati tre anni fa in un albergo in Cina, ma a quel tempo non scattò nulla. Stavolta, sarà stata la passione del ballo, le cose sono andate decisamente in modo diverso e il feeling tra i due è stato subito evidente.

Angelo ha ammesso di non voler etichettare il rapporto che sta vivendo con Ema. Essendo entrambi single sono liberi di frequentarsi, di uscire insieme e di trascorrere del tempo, ballando, ma anche facendo altro. Possiamo dire che tra i due c’è una frequentazione molto avviata, vedremo se la storia acquisirà stabilità.