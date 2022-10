Ema Stokholma Ballando con le stelle chi è: ha origini francesi

Ema Stokholma è una delle concorrenti della nuova edizione di Ballando con le stelle: tutto su di lei e sulla sua carriera

Figura anche Morwenn Moguerou in arte Ema Stokholma nel cast dell’edizione 2022 di Ballando con le stelle, partito su Rai 1 sabato 8 ottobre. Nata il 9 dicembre 1983 a Romans-sur-Isère in Provenza, Francia, Ema ha 38 anni e, come ha raccontato nella sua biografia uscita nel 2020, Per il mio bene, ha vissuto un’infanzia e un’adolescenza difficili a causa delle violenze subite sia da lei che da suo fratello dalla madre. La concorrente di Milly Carlucci riesce a scappare da quest’incubo a 15 anni, quando fugge da casa e raggiunge il padre a Roma. Qui arriva la svolta della sua vita, perché nella Capitale Morwenn entra nel mondo della moda, iniziando a posare per i più grandi brand del mondo. Dopo l’esperienza come modella, Ema Stokholma si avvicina al mondo della musica, diventando una dj apprezzata in tutto il mondo e cimentandosi sia nella conduzione radiofonica che televisiva. Tra i programmi che l’hanno vista protagonista ci sono Jump su Canale 5 e Aggratis su Rai 2, inoltre la modella conduce dal 2018 anche la diretta radiofonica del Festival di Sanremo. In radio, infatti, la conduttrice di origini francesi è diventata una delle voci più riconoscibili di Rai Radio Due, commentando anche l’Eurovision e figurando tra le protagoniste della conduzione radiofonica della kermesse musicale ospitata dall’Italia nel 2022. La bella amica di Andrea Delogu ha anche provato in prima persona l’esperienza da cantante, incidendo nel 2021 il suo primo singolo dal titolo Menage a trois. Per ciò che riguarda la vita privata di Ema Stokholma, sappiamo ch è stata legata col celebre rapper Gemitaiz, uno dei punti di riferimento della scena underground del momento. Dopo la fine della relazione con l’artista, non sappiamo se la conduttrice radiofonica abbia ritrovato l’amore e se quindi, al momento, sia fidanzata o single. Una curiosità su di lei: ama dipingere.

Ema Stokholma e le violenze della madre

Come detto, la vicenda familiare di Ema Stokholma è stata molto difficile. La voce della diretta radiofonica del Festival di Sanremo ha raccontato la sua storia nel suo libro, facendo luce sulle sue travagliate origini. Sua madre Dominique è stata una donna sempre violenta, alla costante ricerca di un lavoro, mentre il padre Antonio ha abbandonato la famiglia ancora prima che Ema nascesse. La nuova ballerina di Rai 1 ha raccontato di aver conosciuto sin da piccolissima la violenza, sia fisica che verbale. Ema ha riferito diversi episodi molto gravi, che hanno reso benissimo la sofferenza che ha dovuto vivere: sua madre sarebbe arrivata al punto di portarla su un ponte e istigarla al suicidio e l’avrebbe accusata di avere avuto una relazione con suo padre. Arrivata al limite della sopportazione, Ema è fuggita a Roma e finalmente è riuscita a cambiare vita e trovare la felicità. Quella di Ema Stokholma è una storia di riscatto, dopo tutta la sofferenza provata la modella è riuscita a costruirsi una grande carriera e ora è un personaggio molto amato e seguito, con molti followers sul suo profilo Instagram. Per lei ora arriva una nuova esperienza in televisione: nel 2017 ha preso parte a Pechino Express, vincendo quell’edizione del programma in coppia con Valentina Pegoer. Ora la conduttrice vuole ripetere quel successo con Ballando con le stelle.