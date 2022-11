Peppe Barra chi è la grande carriera dell’artista

Chi è Peppe Barra: la sua grande carriera dagli esordi a teatro al successo al cinema e nella musica

Giuseppe Barra, noto semplicemente come Peppe è un grande attore e cantante, rappresentante di spicco della tradizionale canzone napoletana. Nato a Roma il 24 luglio 1944, cresce sull’isola di Procida, terra di origine dei genitori, e poi a Napoli, dove si avvicina al teatro e alla musica. Passioni che fanno parte del patrimonio genetico dell’artista, visto che sua madre era Concetta Grasso, una grande cantante e attrice, anche lei rappresentante della canzone napoletana. Peppe ripercorre, quindi, il cammino di sua madre, iniziando a studiare a Napoli teatro. Dopo varie esperienze formative entra a far parte della Nuova Compagnia di Canto Popolare e a partire dalla seconda metà degli anni ’70 inizia a costruire la propria carriera con un successo sempre crescente.

Negli anni 70 si collocano i primi spettacoli di Peppe Barra, che verso la fine del decennio esordisce anche al cinema, ottenendo grande notorietà coi film Giallo napoletano di Sergio Corbucci e La pelle di Liliana Cavani. Per tutti gli anni ’80 è protagonista sia a teatro che al cinema, mentre a partire dagli anni 90 intraprende anche la carriera musicale, incidendo nel 1992 il suo primo album, Mo vene, che gli vale anche la vittoria della Targa Tenco.

Nella sua lunghissima carriera, Peppe Barra ha raccolto moltissimi successi, dalla vittoria della maschera d’oro al premio IDI Saint Vincent. Tra i suoi contributi più grandi alla musica italiana figura l’adattamento e l’interpretazione in napoletano del leggendario brano di Fabrizio De André Bocca di Rosa, richiesto dallo stesso Faber, mentre al cinema uno dei suoi ruoli più iconici è quello del Grillo Parlante del Pinocchio di Roberto Benigni nel 2002.

Peppe Barra oggi

Oggi Peppe Barra ha 78 anni e negli ultimi tempi il suo impegno si è comprensibilmente limitato, ma l’artista rimane protagonista soprattutto a teatro, dove realizza ancora diversi spettacoli, tra cui Buonasera a tutti all’OFF/OFF theatre di Roma. Per il resto, il suo ultimo album risale al 2016, mentre la sua ultima apparizione cinematografica è del 2017, nel film Napoli velata di Ferzan Ozpetek e nel terzo capitolo della saga di Smetto quando voglio di Sydney Sibilia.

Negli ultimi anni, nella carriera di Peppe Barra c’è stato soprattutto il teatro. Sul suo profilo Instagram, aperto da relativamente poco, l’attore condivide soprattutto scatti del suo lavoro, ma non lascia trapelare informazioni sulla sua vita privata. A riguardo sappiamo ben poco, se non qualcosa sulle sue origini. L’attore ha raccontato, infatti, di essere nato a Roma per caso, perché la madre era in tournée, e proprio con lei ha un rapporto molto stretto, con i due che hanno collaborato anche in alcune occasioni. Per il resto, non sono disponibili informazioni sulla situazione sentimentale del grande artista.