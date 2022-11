X Factor 2022 Scaletta Primo Live: canzoni in ordine di esibizione

No spoiler. Tutte le canzoni della prima puntata live di X Factor 2022. La scaletta è ricca di hit del passato, da Mina a Cher, da Avril Lavigne a Vasco.

Scaletta alla mano senza spoiler, ad aprire la serata del primo live di X Factor 2022 ci hanno pensato gli Omini di Fedez. La giovanissima band, composta da tre figli d’arte, è salita sul palco e si è confrontata con i Ramones. Della vasta discografia di questi mostri sacri è stato scelto uno dei brani più famosi: Hey Ho! Let’s Go: The Anthology. A seguire spazio a Iako, del gruppo di Rkomi. Si fa un salto in Italia, lasciando andare la mente a un grande classico di Franco Califano, Un’estate fa. Canzone indimenticabile e di difficile interpretazione. Il terzo gruppo ad esibirsi in scaletta ricorda che è il tempo di scatenarsi con i Disco Club Paradiso, che Dargen D’Amico ha messo alla prova con il loro primo brano in inglese. Si tratta di Stand by me, di Ben E. King, proposto in salsa dance. La “ninja bionda” di Ambra, ovvero Lucrezia Maria Fioritti, prova a dire la sua con un adattamento audace di Can’t take my eyes off of you. Tutti la conoscono per l’interpretazione di Gloria Gaynor ma la giovane prende questa versione e la mescola con l’originale, più sofferta, di Vic Damone. In ordine di esibizione stasera al primo live di X Factor 2022 in chiaro su Tv8 si torna in Italia con Matteo Orsi. Senza spoiler, Dargen D’Amico continua a correre rischi e lo pone dinanzi a Il posto più freddo, de I Cani.

Serve coraggio per riuscire in questa prova. Ne sarebbe servito un po’ anche a Fedez, dice Rkomi, nell’assegnazione per Dadà. A lei è toccato un mashup di Renato Carosone e dei Dengue Dengue Dengue. Si chiude qui la prima manche e, dopo la decisione del pubblico su chi mandare al ballottaggio, largo alle nuove esibizioni. In scaletta ad aprire la seconda manche del primo live del talent condotto da Francesca Michielin è Linda che viene messa dinanzi a un’icona. Si tratta di Rino Gaetano e della sua Escluso il cane. Dopo il successo alle audizioni, Matteo Siffredi ci riprova con un nuovo classico italiano. Canta Ancora ancora ancora, resa immortale da Mina e scritta da Cristiano Malgioglio. Stasera arriva così al primo live di X Factor 2022 il momento dell’attesa esibizione dei Santi Francesi. Al suono di Standing in the way of control dei Gossip dimostra come il gruppo di Rkomi siano artisti da temere in questa gara, mentre Beatrice Quinta rischia tutto cantando Believe di Cher. Senza fare spoiler possiamo dire che Joelle ha invece cantato un brano cult della generazione dei Millennial: I’m with you di Avril Lavigne, mentre gli ultimi in gara, I Tropea, ultimi in scaletta ad esibirsi prima del ballottaggio hanno corso un bel rischio con Asilo Republic di Vasco Rossi. Vi riepiloghiamo la scaletta completa di canzoni, in ordine di esibizione, della prima puntata live di X Factor 2022, compresi i due brani scelti come cavalli di battaglia per il ballottaggio conclusivo:

Omini con Hey Ho! Let’s Go: The Anthology (Ramones)

Iako con Un’estate fa (Franco Califano)

Disco Club Paradiso con Stand By Me (Ben E. King)

Lucrezia Maria Fioritti Can’t Take My Eyes Off Of You (Vic Damone)

Matteo Orsi Il posto più freddo (I Cani)

Dadà Mashup Renato Carosone e Dengue Dengue Dengue

Linda Escluso il cane (Rino Gaetano)

Matteo Siffredi Ancora ancora ancora (Cristiano Malgioglio)

Santi Francesi Standing in the way of control (Gossip)

Beatrice Quinta Believe (Cher)

Joelle I’m with you (Avril Lavigne)

Tropea Asilo Republic (Vasco Rossi)

No spoiler Teardrop (Massive Attack)

No spoiler L’Appuntamento (Ornella Vanoni)