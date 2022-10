Subito un eliminato a X Factor 2022. Cosa è successo e chi ha lasciato il talent Sky nella prima puntata del 27 ottobre.

Il primo eliminato di X Factor 2022 ha del clamoroso ed è stato scelto al Tilt. Ieri sera 27 ottobre, il pubblico ha deciso di spedire al ballottaggio Lucrezia e Matteo Siffredi, due dei concorrenti di Ambra in gara ai Live del talent show. Dopo la prima manche è stata Lucrezia la meno votata. La giovane concorrente di Ambra non ha di certo preso bene la notizia, andando nel dietro le quinte con un’espressione scura in volto. Il giudice l’ha però consolata, facendole forza e ricordandole che non si tratta di una condanna. Un po’ amareggiato anche Matteo Siffredi, chiamato a uno scontro amaro, a dir poco. Entrambi della squadra di Ambra che, in ogni caso, ha perso un talento.

Al faccia a faccia ci si presenta con i propri cavalli di battaglia. Lucrezia propone Teardrop dei Massive Attack e, al temine dell’esibizione, dice d’essersi finalmente sfogata. Matteo torna a cantare L’Appuntamento, proposto anche alle Audizioni, che gli era valso un messaggio da Ornella Vanoni in persona. La decisione finale è passata dal pubblico, non dai quattro giudici. Ambra dispiaciuta perché entrambi hanno un grande talento chiede ai suoi colleghi giudici di andare al Tilt ma, dovendo per forza esprimere un giudizio, escluderebbe Matteo. È lo stesso nome che fa Dargen D’Amico, mentre Lucrezia viene eliminata da Rkomi e Fedez. Una votazione combinata, per così dire, al fine di riaprire il televoto e far scegliere il pubblico da casa. Tutto in 200 secondi. Questo il tempo offerto ai fan per esprimere la propria preferenza. Il primo eliminato di X Factor 2022 è Matteo Siffredi.

X Factor 2022: cos’è successo nella prima puntata live 27 ottobre

Avere una cantante come conduttrice e non sfruttarla sarebbe un crimine. Francesca Michielin lancia dunque il primo live di X Factor del 27 ottobre a suon di musica. Un medley tutto dal vivo visto ieri sera, con tanto di corpo di ballo e band, che presenta anche i giudici di questa edizione, Dargen D’Amico, Rkomi, Ambra e Fedez. Quest’ultimo, da veterano, si è preso un po’ più spazio degli altri. “Armato” di chitarra ha affiancato l’amica mentre cantava una cover dei Blink 182. Il tutto sotto lo sguardo attento di Chiara Ferragni in platea. Solo un assaggio di quelli che sono gli ospiti del primo live, Elisa e Dardust.

X Factor 2022 prima manche

Al primo Live di X Factor 2022 ad aprire la gara sono gli Omini. Ieri sera subito un’esibizione di concorrenti di Fedez, che si è mostra alquanto fiducioso quest’anno, è tornato per vincere. Spiega come l’esibizione del suo gruppo ci ha portato indietro fino agli anni ’70. Cantano Hey Ho! Let’s Go: The Anthology dei Ramones e la prova è ottima. Complimenti da tutti i giudici, che si sono mostrati grandi fan della giovanissima band. Tocca poi a Iako, del gruppo di Rkomi, che canta Un’estate di Franco Califano. Un classico interpretato e fatto proprio, con un lavoro di produzione musicale eccellente alle spalle. Di colpo dal 1990 questo brano cult fa un salto nel 2022. Iniziano le critiche, non per il cantato ma per la fase produttiva, rimasta un po’ indietro.

Tra i favoriti di quest’edizione ci sono senza dubbio i Disco Club Paradiso, che Dargen D’Amico ha voluto testare con una canzone in inglese, il che è totalmente fuori dagli schemi per loro. La scelta è ricaduta su Stand By Me di Ben E. King, proposta ovviamente in versione dance. Come al solito effetto incredibile sul pubblico, tutti in piedi a ballare. L’unico non convinto è Rkomi, che per una vera carriera si aspetta una trasformazione e una crescita. Lucrezia Maria Fioritti, la “ninja bionda” di Ambra, canta Can’t take my eyes off of you di Vic Damone, resa celeberrima dall’interpretazione di Gloria Gaynor. Questa interpertazione è un mix di entrambe le versioni, da quella drammatica e sofferta originale alla dance che tutti conosciamo. Fedez l’ha trovata impeccabile vocalmente ma si scaglia contro Ambra per l’assegnazione del brano, erroneamente modificato a suo dire. Il pubblico fischia e protesta.

Ieri sera al primo live del 27 ottobre si entra poi nel mondo fatto di emozioni di Matteo Orsi. Dargen gli ha assegnato Il posto più freddo, de I Cani. Complimenti ma anche critiche, con Rkomi che si sarebbe aspettato di più, in vista di una futura carriera. Manca una crescita, per ora. Dadà è la quota sperimentale di Fedez, come l’ha definita lui. Il giudice le ha proposto un mashup di Renato Carosone e dei Dengue Dengue Dengue. Anche stavolta non manca qualche critica, con Rkomi che avrebbe voluto qualcosa di diverso e non sempre la stessa cosa. Dopo le prime sei esibizioni, il pubblico ha espresso il proprio giudizio attraverso il televoto, condannando al ballottaggio per il primo live di X Factor 2022 Lucrezia.

X Factor 2022 seconda manche

Ad aprire la seconda manche del primo live di C Factor 2022 è Elisa che da ospite mette piede sul palco con una grinta esaltante, insieme con Dardust. Affiancata da numerosi musicisti, tra pianoforte e violini, offre un mix di brani che esaltano il pubblico. Linda viene messa alla prova con un brano storico di Rino Gaetano, Escluso il cane. Un’esibizione difficile, a dir poco, riuscendo a 19 anni a far propria questa canzone. Dargen D’Amico, Ambra e Rkomi sono innamorati di lei. Matteo Siffredi torna a cantare un grande classico italiano, dopo le Audizioni. Si tratta di Ancora ancora ancora, cantata da Mina e scritta da Cristiano Malgioglio. La sua voce e capacità interpretativa è al centro dell’esibizione, arricchita da una produzione delicata e non invasiva. Il giudizio di Rkomi è stato molto positivo, perché non ha avuto paura di rischiare. Fedez ha apprezzato e odiato l’esibizione, mentre Dargen D’Amico ha elogiato il fatto che sia stato in grado di esaltare alcuni aspetti del brano, trovando il suo modo di interpretarlo.

I Santi Francesi hanno affrontato molto nervosismo durante la settimana di prove ma sul palco del primo live hanno dato il massimo con un brano dei Gossip, Standing in the way of control. Ieri sera 27 ottobre Fedez li considera i rivali più pericolosi, un po’ come Dargen D’Amico, che però li trova più esaltanti in italiano. Beatrice Quinta rischia tutto confrontandosi con Cher. Il suo giudice, Dargen, non ha dubbi sul fatto che possa farcela. Il brano è Believe e la versione è differente, in un mix pop-rock. Ambra è stupita del fatto che vi sia una voce dietro al semplice impatto della performer. Fedez, invece, andando di nuovo incontro ai fischi del pubblico, l’ha trovata monotona. Il suo coach la difende a spada tratta e sottolinea come sia riuscita a fare tutto ciò, nonostante 3 giorni prima fosse afona. Joelle non può crederci al fatto d’essere su questo palco, da assoluta fan di X Factor. Cimentatasi con Avril Lavigne, in uno dei suoi brani più famosi, I’m with you.

Sa cantare col sorriso, e non è cosa qualunque. Ha avuto la febbre ma è stata all’altezza, eccome, emozionando tutti. I Tropea e Ambra non sono partiti al meglio, ma stanno iniziando a comprendersi, trovando un punto d’incontro in Vasco Rossi, con Asilo Republic. Grande coraggio, dato il rischio enorme, con Ambra che li definisce i suoi “st****i preferiti”. Nuovamente il momento del televoto, con il pubblico che ha nuovamente scelto il nome da spedire al ballottaggio. A rischio eliminazione è Matteo Siffredi che poi uscirà come detto al Tilt con Lucrezia, è il primo eliminato ai Live di X Factor 2022.