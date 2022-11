Chi esce stasera al Grande Fratello VIP pronostici televoto 3 novembre

Stasera 3 novembre al televoto per l’eliminato George, Pamela, Carolina, Patrizia. Le percentuali su chi esce testa a testa.

Non è affatto scontato il risultato del televoto della puntata del 3 novembre del Grande Fratello VIP. Si ritrovano faccia a faccia Patrizia Rossetti e Pamela Prati. Le due si sono scontrate a lungo nel corso di questa edizione del reality condotto da Alfonso Signorini. Hanno alternato periodo di pace ad altri di pura battaglia verbale. Dopo i duri sfoghi, però, si sono sempre chieste scusa. Atteggiamenti però non andati giù ad alcuni concorrenti, così come a parte del pubblico, che sembra stanco di certo dinamiche ripetute. La produzione lo sa bene e per questo ha deciso di far entrare sei nuovi concorrenti nella casa di Cinecittà.

Tutto lascia pensare, stando ai sondaggi pubblicati dal GF VIP, come vi possa essere un testa a testa tra la diva Pamela Prati e Carolina Marconi. Spesso al centro di polemiche, in grado di però di offrire poco altro nel corso delle ultime settimane. Le quotazioni presenti sul forum del reality Mediaset danno in realtà l’ex del Bagaglino in fondo a questa mini classifica. Più equilibrata invece la situazione secondo le stime presenti sul profilo Twitter del Grande Fratello VIP. Ciò vuol dire che il pubblico è ancora un bel po’ indeciso. Si respira un certo timore per una casa priva di Pamela Prati, che alcuni pensano possa ancora regalare sorprese e, perché no, qualche scenata.

Grande Fratello Vip 3 novembre i preferiti al televoto

Avvicinandoci alla puntata del 3 novembre del Grande Fratello ViP, i numeri dei sondaggi diventano sempre più interessanti. Vi è una netta divisione, pare, tra i preferiti dal pubblico e i veri papabili per l’eliminazione. I telespettatori che hanno preso parte al sondaggio sul forum del GF VIP hanno parlato in maniera alquanto chiara. Dovendo scegliere chi salvare, i 1154 partecipanti hanno spinto, in un modo o nell’altro, George Ciupilan in vetta. L’ex concorrente de Il Collegio sembra quasi certo di poter restare ancora all’interno della casa di Cinecittà con il 32% delle preferenze. A seguirlo, c’è Patrizia Rossetti, che si avvicina al 30%. Sarà poi un testa a testa tra Pamela Prati e Carolina Marconi, con quest’ultima però in vantaggio. Il 22% la salverebbe, mentre appena il 16% vorrebbe ancora la diva in gioco.

È però interessante anche guardare alla classifica generale. In attesa dell’ingresso dei nuovi concorrenti, è Nikita Pelizon la favorita del pubblico, stando al sondaggio, portato avanti però da meno di mille persone. La sensazione data dai social è però proprio questa, mentre più divisivi risultano Antonino Spinalbese ed Edoardo Donnamaria. Quest’ultimo si è anche ritrovato al centro di una vicenda spinosa. Ha infatti parlato della tragedia del Covid come di una questione un po’ gonfiata. Sul web c’è chi lo ha paragonata a un negazionista come tanti. Impossibile che Alfonso Signorini non lo chiami a rispondere a più di qualche domande in merito.