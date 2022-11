Chi entra al Grande Fratello VIP stasera 3 novembre

Micol Incorvaia e Edoardo Tavassi sono due dei sei nuovi concorrenti che entrano stasera nella puntata del 3 novembre del Grande Fratello Vip. Gli altri nomi

Chi entra al Gf Vip stasera 3 novembre sa che la Casa non sarà più come prima perché gli equilibri crolleranno. Tra eliminati e squalificati, il reality condotto da Alfonso Signorini ha subito molti scossoni. Ricordiamo il caso Marco Bellavia, ad esempio. La produzione ritiene sia giunta l’ora di cambiare un po’ le dinamiche all’interno della Casa più spiata d’Italia, aggiungendo facce nuove a partire dalla puntata di stasera. Un modo per richiamare l’attenzione di quella fetta di pubblico che progressivamente si è allontanata dallo show Mediaset. Spazio a volti decisamente noti del mondo dello spettacolo e dei reality, così come altri meno celebri. Sul web si è registrato un certo apprezzamento per l’annuncio ufficioso degli ingressi di Luca Onestini ed Edoardo Tavassi. Da loro ci si aspetta rispettivamente un nuovo flirt e tante risate. Toccherà poi anche a Luciano Punzo superare la porta rossa e mettersi in gioco. Classe 1994, nato nella San Giorgio a Cremano di Massimo Troisi, è noto al pubblico per aver preso parte a Pechino Express e Temptation Island. Ha una figlia da una precedente relazione con una ballerina del teatro San Carlo, e attualmente è fidanzato con Manuela Carriero. I due si sono conosciuti proprio durante lo show sulle tentazioni amorose, dove lei era entrata con Stefano Sirena.

Non sarà Clizia a mettersi in gioco, bensì sua sorella Micol Incorvaia. Quarto nuovo concorrente, per ora ufficioso, del Grande Fratello VIP. Classe 1993, potrebbe portare con sé un certo clima agitato. Ha infatti avuto una breve relazione con Edoardo Donnamaria, attualmente impegnato in una frequentazione con Antonella Fiordelisi all’interno della casa. Quindi altro concorrente che entra stasera 3 novembre al Gf Vip che sarà annunciato da Alfonso Signorini è Oriana Marzoli. Si tratta di una avvenente modella spagnola, che ha avuto modo di farsi conoscere nel corso della sua relazione con Ivan Gonzalez, ex tronista di Uomini e Donne. Nata nel 1992, ha origini venezuelane e una grande esperienza in fatto di reality show. Tra i tanti, ha preso parte alla versione iberica di Uomini e Donne. Con lei Alfonso Signorini fa entrare una vera e propria giocatrice. C’è da attendersi fin da subito una qualche strategia da parte sua. A completare il gruppo delle new entry di stasera 3 novembre che entra al Gf Vip c’è Sarah Altobello. Acnhe lei non è propriamente un volto famosissimo e noto a tutti. Si è costruita la propria fama come “sosia” di Melania Trump. È un’influencer e modella, che alcuni potrebbero aver visto nella web serie di Lory Del Santo, The Lady. Molto probabilmente, però, gli spettatori la ricorderanno per L’Isola dei Famosi 2019.

Chi è Oriana Marzoli che entra al Gf Vip

Oriana Marzoli, 30 anni, sarà una dei nuovi concorrenti del Grande Fratello VIP 2022, a partire dalla puntata di giovedì 3 novembre. Alfonso Signorini manda all’interno del gioco una giovane che promette fuoco e fiamme. Abituata al mondo dei reality show, potrebbe rapidamente individuare la giusta strategia per entrare nelle grazie del pubblico da casa e restare nello show il più a lungo possibile. Tutto lascia pensare come con lei stia varcando la porta rossa una “donna alfa”. Oriana Marzoli è nata il 13 marzo 1992 a Caracas, in Venezuela, è nota in Italia per la sua storia con Ivan Gonzalez, ex tronista di Uomini e Donne. Oriana Marzoli ora è pronta a far parlare di sé senza avere di fianco un uomo. In Spagna la bionda modella che entra al Gf Vip 7 è già decisamente nota, avendo preso parte a svariati reality, spesso in compagnia del compagno, ormai ex, conosciuto nello studio della versione iberica di Uomini e Donne.

Lo show delle coppie ha visto partecipare la nuova concorrente quando aveva appena 20 anni. Venne scelta dal tronista Cristian Perez, ma in seguito è salita a sua volta sul trono. È un’italiano a farla innamorare: Tony Spina. Perde del tutto la testa per lui, al punto da andare contro le regole del programma, incontrandosi all’esterno. Questo ha interrotto il suo trono, ripreso in realtà poco dopo perché la relazione non ebbe vita lunga. Lo show aveva però un’amara sorpersa: Tony Spina sarebbe stato tronista al suo fianco. Una lunga storia tormentata, con la giovane che ha poi deciso di tornare a fare la corteggiatrice, nel tentativo di riprendersi l’ex. Lui la sceglie e i due escono insieme ancora una volta. Detto come Oriana Marzoli abbia grande eseprienza in fatto di giochi televisivi. Ha infatti preso parte in seguito a Survivors, ovvero L’Isola spagnola in versione spagnola, ma dura pochi giorni. Tony Spina era con lei e resiste molto di più, mentre la giovane lo tradisce a casa con un ex concorrente del Grande Fratello. Una relazione molto televisiva, la loro, con lui che la perdona e insieme partecipano ad Amor Aproba, programma cileno che però li vede dirsi addio. La Marzoli è solita coinvolgere i propri compagni negli show cui prende parte e fa lo stesso con il fidanzato successivo. Si tratta di Ivan Gonzalez, che l’ha affiancata in La casa Fuerte. Ad oggi la modella è single e al GF VIP italiano potrebbe scatenarsi.