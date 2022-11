Ballando con le stelle 2022 concorrenti quanto guadagnano

C’è curiosità su quanto guadagnano i concorrenti di Ballando con le stelle e i giudici del programma di Milly Carlucci. Il cachet a singola puntata

Il cachet di concorrenti, ballerini e giudici di Ballando con le stelle è una delle curiosità sul programma dalla sua prima su Rai 1. D’altronde la versione italiana di Dancing With The Star è tra i più amati del palinsesto televisivo italiano. Un successo che prosegue dal 2005, per un totale di 17 edizioni e 174 puntate. Tanti i ballerini professionisti e amatoriali che si sono alternati in pista ed è non così inusuale chiedersi quanto guadagnano giuria e concorrenti di Ballando con le stelle 2022 che in fondo sono da vocazione professionale più per lo show che per la tecnica di ballo. Trattandosi di personaggi dello spettacolo ed esperti del settore, però, è chiaro come sia previsto un cachet da parte del programma condotto da Milly Carlucci, così da mettere in pausa le proprie attività e cimentarsi in questo sfavillante gioco dinanzi alle telecamere. Iniziamo col dire che non vi sono fonti attendibili in merito ai cachet. Un listino prezzi, per così dire, non è mai stato fornito. Sarebbe del resto tutt’altro che elegante fornire un elenco di questo genere.

Non mancano però le indiscrezioni del gossip che sottolineano come la strategia della Rai per lo show del sabato sera sia la stessa adottata da Mediaset. I concorrenti di Ballando verrebbero pagati a seconda del proprio grado di celebrità. Differente invece il discorso per i giudici dello show, pare, che sarebbero tutti sullo stesso piano. Se è vero che non vi è mai stato qualcuno che abbia spifferato dall’interno i cachet di Guillermo Mariotto, Carolyn Smith, Ivan Zazzaroni, Fabio Canino e Selvaggia Lucarelli, non restiamo però del tutto all’oscuro. Pare infatti che “mamma Rai” abbia indicato un tetto massimo da non superare per i cachet dei giurati e concorrenti a singola puntata. La somma sarebbe pari a un totale di 30mila euro. Come detto, tra i concorrenti vi sarebbero delle distinzioni legate al livello di fama e, perché no, alla fase della carriera nella quale ci si trova, calante o ascendente. Abbiamo inoltre sottolineato come i giudici siano probabilmente alla pari. Questo discorso potrebbe però non valere per gli altri membri dello staff che ruota intorno ai cinque veri protagonisti giudicanti. Parliamo di Alberto Matano, commentatore a bordo campo, Rossella Erra, Simone Di Pasquale e Sara Di Varia alla giuria popolare. Nel conteggio generale occorre tener poi conto dei ballerini per una sera. Ben noto, invece, il montepremi finale, da ben 100mila euro.

Dunque sempre nel campo delle mere indiscrezioni non ufficiali è tempo di tirare le somme complessive per farsi un’idea su quanto guadagnano i concorrenti di Ballando con le stelle. Lo stesso dicasi per il cachet percepito dai giudici per fare un quadro sulle le cifre per il cast del programma Rai condotto da Milly Carlucci.. Per le undici puntate dell’edizione 2022 di Ballando con le stelle la Rai avrebbe speso un massimo di 330mila euro per concorrenti e giuria, ai quali si somma il premio conclusivo. Un totale di 440mila euro, ai quali andrebbero aggiunti probabilmente i soldi pattuiti nel contratto di Milly Carlucci. Una spesa ripagata però dalla soddisfazione del pubblico che, anno dopo anno, premia questo format con grandi ascolti nonché dagli sponsor.