Milly Carlucci chi è il marito, la separazione un fantasma

Andiamo alla scoperta della vita privata di Milly Carlucci, conduttrice de Il cantante mascherato: chi è il marito della showgirl.

Da tantissimi anni ormai Milly Carlucci è una delle conduttrici di punta della televisione italiana, un vero e proprio simbolo della programmazione Rai. Andiamo a conoscere dunque qualcosa in più della vita privata della notissima showgirl: chi è il marito.

IL CANTANTE MASCHERATO 2022 CAST: I GIUDICI, LA GIURIA FA DISCUTERE

Milly Carlucci: chi è il marito

Si chiama Angelo Donati il grande amore di Milly Carlucci. I due sono sposati da tantissimo tempo, quasi 40 anni ormai, ma vivono felici come il primo giorno. Angelo è nato a Roma nel marzo 1948, dopo la laurea in ingegneria all’Università La Sapienza ha continuato gli studi negli Stati Uniti, per poi tornare in Italia. I due si sono sposati nell’aprile del 1985 e dal loro amore sono nati due figli: Angelica Krystle e Patrick.

Angelo Donati ha fatto strada nel mondo dell’imprenditoria, aprendo un’azienda di costruzioni e due agenzie immobiliari che operano in Inghilterra e negli Stati Uniti. Le sue apparizioni pubbliche al fianco della famosissima moglie sono in realtà molto poche e quindi ciò che sappiamo di lui lo dobbiamo soprattutto alle interviste di Milly Carlucci, che comunque non sono molto frequenti. La donna comunque ha raccontato che nei tanti anni di matrimonio ovviamente hanno dovuto affrontare momenti meno felici, ma tra alti e bassi hanno sempre saputo resistere e non hanno mai perso la complicità.

Stando a ciò che ha raccontato Milly Carlucci, la chiave del loro amore sta proprio nelle differenze a livello caratteriale che li contraddistinguono. Quando si sono conosciuti e sposati erano già adulti ed entrambi avevano il loro bagaglio di esperienze e ciò li ha aiutati a capire la responsabilità che quel passo e il mettere su famiglia comportavano. Ultimamente si era parlato anche di una possibile separazione tra i due, ma in realtà la notizia non ha trovato alcun riscontro.

Siamo su Google News: tutte le news sullo spettacolo CLICCA QUI