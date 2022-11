Mina Settembre 3 si farà. Quando esce la terza stagione ed ecco delle anticipazioni sulla trama della fiction con Serena Rossi.

Ottime notizie per i fan di Mina Settembre. La terza stagione della fiction Rai con Serena Rossi si farà. Ancora un adattamento dei romanzi di Maurizio De Giovanni, che hanno aiutato a creare un prodotto amatissimo, che ha saputo tener incollati milioni di spettatori nell’arco dei 24 episodi prodotti. Ad annunciare le nuove riprese è stata una fonte decisamente affidabile. Si tratta dello sceneggiatore Fabrizio Cestaro, intervistato da Fanpage. Questi ha anche svelato alcuni dettagli, seppur minimi, su ciò che i fan potranno attendersi da Mina Settembre 3.

L’ultima puntata della seconda stagione ha regalato molte sorprese e la terza non sarà da meno. Nella sceneggiatura delle puntate appena andate in onda c’è stato un cambio di registro, dal momento che tutte le domande hanno ricevuto risposta, a differenza di quanto fatto in passato. Una conclusione pienamente soddisfacente per il pubblico, che ha visto chiudersi ogni capitolo. Non è mancato, ovviamente, un lancio per i nuovi episodi. Fabrizio Cestaro ha spiegato come il soggetto di Mina Settembre 3 sia già stato scritto. Attualmente sono in fase di sviluppo delle sceneggiature dei singoli episodi. Occorre però andare incontro alle esigenze degli attori, il che li sta costringendo a rivedere un po’ quanto scritto fino a oggi. L’ossatura è pronta, il che fa ben sperare anche per i tempi delle riprese.

Una brutta notizia potrebbe però giungere per gli spettatori. Non è certo che le puntate siano sei e quindi ben dodici episodi. Si parla di un’ipotesi di riduzione, passando a quattro appuntamenti in prima serata e quindi otto episodi. Nulla è ancora stato deciso in merito. La storia guarderà ad altro, più che rimestare nella vita sentimentale della protagonista. Farlo vorrebbe dire rendere più noiosa e ripetitiva la serie. Il pubblico ha bisogno di cambiamenti. Tutto ciò porta via più tempo in fase di scrittura, anche perché gli sceneggiatori vorrebbero rendere i casi della protagonista il più credibili possibile. Non si tratta di crimini sui quali indagare, bensì di storie delicate da rendere con estremo realismo.

Mina Settembre 3 quando esce e anticipazioni

Lo sceneggiatore di Mina Settembre 3 non si sbilancia particolarmente sulla trama, ovviamente, ma offre un’anticipazione interessante. L’idea del gruppo di scrittura è quello di rendere molto rilevante nei nuovi episodi un personaggio che è stato protagonista del caso di una puntata della seconda stagione. Parole pronunciate prima della messa in onda dell’ultima puntata dal titolo Andare a vedere. Sappiamo che si tratta di Viola, interpretata da Ludovica Nasti. L’attrice, amatissima ne L’Amica Geniale, ha fatto una richiesta particolare alla protagonista. Nel nostro riassunto del finale di Mina Settembre 2 trovate tutte le risposte.

Per quanto riguarda le riprese occorre coordinarsi con gli attori del cast, tenendo conto dei loro impegni. Al tempo stesso vanno rispettati i tempi degli sceneggiatori e della regista Tiziana Aristarco. L’idea generale è però quella di iniziare ad avviare il progetto tra la primavera e l’estate 2023. Se tutto dovesse andare come da programma, i fan si ritroverebbero ad attendere il 2024 per vedere la terza stagione della fiction Rai. Sul cast nessun dubbio per Serena Rossi, nuovamente al centro della storia. Nessuna anticipazione, però, su Giorgio Pasotti e Giuseppe Zeno. Non volendo soffermarsi molto sulla vita sentimentale della donna, non è da escludere che Claudio possa aver detto realmente addio alla serie, per ora. Di certo ci saranno dei nuovi personaggi, ha annunciato lo sceneggiatore. Servono a tener viva la serie. Tornerà senza dubbio Marisa Laurito nei panni di zia Rosa.