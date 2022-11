Edmondo Israilovici chi è: patrimonio del flirt (smentito) di Ilary

Edmondo Israilovici chi è l’uomo presente nelle storie su Instagram insieme a Ilary Blasi e il suo patrimonio

Edmondo Israilovici è al centro del gossip. Mentre Francesco Totti si mostra felice e innamorato in compagnia di Noemi Bocchi, intorno alla vita privata di Ilary Blasi vige il più alto riserbo. Soprattutto subito dopo la notizia della separazione, sono venuti fuori diversi gossip su possibili flirt per la conduttrice, con diversi nomi usciti fuori come quelli di Antonino Spinalbanese e Alessio La Padula. Nessuna voce mai confermata, anzi solo smentite, e intorno alla vita sentimentale di Ilary continua a vigere il riserbo più assoluto. Ora, però, spunta un nome nuovo, quello dell’imprenditore Edmondo Israilovici, con cui Ilary è stata fotografata a cena fuori. La conduttrice romana però ha immediatamente smentito il flirt, spiegando la natura della loro conoscenza, così il mistero intorno alla vita sentimentale dell’ex di Francesco Totti permane. In molti si domandano chi è quest’uomo con cui Ilary è andata a cena. Edmondo Israilovici non è un volto noto al mondo dello spettacolo, ma è un imprenditore molto ricco, attivo nel mondo dell’impresa immobiliare.

Le notizie sull’uomo sono molto scarne, sappiamo che Edmondo ha 52 anni ed è un noto immobiliarista. Dopo aver completato il suo percorso di studi alla European Business School di Anversa, in Belgio, ha fondato come partner un’importante agenzia che opera tra Roma e Milano, la DiRe Immobiliare. Il suo profilo Instagram è privato, quindi da lì non si possono evincere molte informazioni, ma comunque considerando anche la sua attività imprenditoriale è un uomo che ama tenere il profilo basso, tanto che in tantissimi anni di conoscenza con Ilary Blasi la sua presenza non era praticamente mai venuta fuori. Riguardo il patrimonio dell’uomo, è praticamente impossibile stimarlo, considerando le scarse notizie che ci sono su di lui. Tuttavia, deve essere non indifferente perché Edmondo è proprietario e fondatore di un’agenzia immobiliare molto attiva, un ramo notoriamente molto produttivo. A ciò non sappiamo se l’amico di Ilary Blasi associ altre attività imprenditoriali di diverso tipo.

Ilary Blasi smentisce il flirt con Edmondo Israilovici

Come detto, il mondo del gossip è letteralmente impazzito dopo il lancio dell’indiscrezione di questo flirt, ma puntale è arrivata la smentita di Ilary, che ha raccontato tramite diverse storie su Instagram, in cui è presente proprio lo stesso Edmondo, che i due sono solo amici e si conoscono da moltissimo tempo. I due si conoscono da 15 anni, da quando la Blasi aveva poco più di 20 anni ed era felicemente sposata con Francesco Totti. L’imprenditore ha visto crescere la conduttrice e tra i due si è instaurata una bell’amicizia. La Blasi ha concluso dicendo che Edmondo è single e lasciando il suo profilo Instagram, tramite i tag, ma come detto questo è privato e non si può conoscere nulla, senza fare richiesta, su di lui. Altro flirt smentito, dunque, per Ilary Blasi, che continua a essere una delle regine del gossip dopo la separazione con Francesco Totti, ma la sua situazione sentimentale continua a essere un mistero e un alternarsi di presunti flirt che finora non hanno mai trovato riscontri.