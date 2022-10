Totti e Noemi le foto insieme del compleanno: la reazione di Ilary

Pubblicata la prima foto di Francesco Totti e Noemi Bocchi. La coppia esce allo scoperto e Ilary Blasi risponde su Instagram.

Francesco Totti e Noemi Bocchi hanno festeggiato il primo compleanno del “Pupone” dalla separazione con Ilary Blasi. Un vero e proprio evento, considerando come la coppia sia ufficialmente uscita allo scoperto. Il 27 settembre l’ex capitano della Roma ha festeggiato 46 anni e Diva e Donna ha pubblicato gli scatti della serata.

Se ovviamente l’ex mancata a quella tavola, lo stesso non si può dire per il resto (quasi) della famiglia. Hanno infatti affiancato il papà sia Cristian che Chanel. Non si è trattato però di una cenetta intima, bensì di un ritrovo allegro con svariati amici intimi.

Si rivede un Totti sereno, dal volto disteso, al fianco della donna che ha chiaramente detto lo ha salvato dalla depressione. Chiare le sue parole al Corriere della Sera, in un’intervista che ha segnato un solco nel processo di divorzio da Ilary Blasi. Da allora i toni tra i due sono stati sempre più accesi.

Foto Totti e Noemi: la risposta di Ilary Blasi

“In passato sono girate voci (presunti tradimenti, ndr). Su Ilary e su di me. Erano solo voci. Qui però c’erano le prove. I fatti. Questa cosa mi ha gettato in depressione. Non riuscivo più a dormire. Fingevo ma non ero più io. Ne sono uscito grazie a Noemi”.

Per festeggiare ha scelto un ristorante non a caso. È il suo preferito e si trova a Santa Severa. Un locale che l’ha visto numerose volte a cena con la sua ex. Pare addirittura sia il luogo in cui Francesco abbia chiesto a Ilary di sposarlo.

Non si sa, ad oggi, se la conduttrice stia frequentando qualcuno. Di voci ne sono girate e non poche. Il “Pupone” ha spiegato come non sia stato lui a tradire per primo, ma soprattutto che certe indiscrezioni su lui e Noemi Bocchi erano false: “Ci frequentavamo inizialmente come amici, insieme al gruppo del padel. La nostra storia è iniziata dopo Capodanno, consolidandosi poi a marzo 2022”.

La risposta di Ilary Blasi non si è fatta attender. Attraverso il suo profilo Instagram, la famosa conduttrice ha infatti pubblicato una storia durante una passeggiata per raggiungere un locale in centro.

Passata davanti a un negozio Rolex, ha riso e ammiccato, per poi fare un gesto alquanto eloquente con la mano. Il riferimento è ovviamente alle parole di Totti, che l’ha di fatto accusata d’aver sottratto i suoi preziosi orologi, per poi dire come pensasse fossero un regalo.