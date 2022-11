Villa Crespi dove si trova il ristorante di Cannavacciuolo

Scopriamo dove si trova Villa Crespi, dove è situato il ristorante stellato di Antonino Cannavacciuolo recentemente premiato con la terza stella Michelin.

Il numero 3 nel destino del 2022 di Villa Crespi. il celebre hotel-ristorante di proprietà di Antonino Cannavacciuolo: a maggio è iniziata la terza stagione di Antonino Chef Academy, il cui vincitore è finito a lavorare proprio a Villa Crespi, ristorante che adesso ha ricevuto la sua terza stella Michelin, ennesimo grande attestato di qualità per la cucina dello chef campano.

La presentazione della Guida Michelin Italia 2023 è stata fatta martedì 8 novembre in Franciacorta, e Cannavacciuolo non ha trattenuto le lacrime di commozione al raggiungimento di questo nuovo importante traguardo. Il suo ristorante in Piemonte diventa così il dodicesimo in Italia a detenere, attualmente, 3 Stelle Michelin.

Dove si trova Villa Crespi

Villa Crespi si trova in Piemonte, sulle sponde del lago d’Orta, precisamente nel comune di Orta San Giulio, in provincia di Novara, città da cui dista circa un’ora di macchina. Orta San Giulio è considerato uno dei borghi più belli d’Italia, si trova a relativamente breve distanza da Milano (un’ora e mezza in auto) e ad appena mezz’ora dal Lago Maggiore o dalla cima del Mottarone, in una cornice paesaggistica unica.

La villa ha una storia lunga: è stata costruita nel 1879 grazie al patrocinio dell’imprenditore Cristoforo Benigno Crespi e fu in origine chiamata Villa Pia, in onore della moglie dell’uomo: Pia Travelli. L’edificio restò di proprietà della famiglia Crespi fino agli anni ’30 del 900, affermandosi come meta presa di mira da molti poeti, industriali e aristocratici. Dopo alcuni passaggi di mano, verso la fine degli anni ’80 la villa fu trasformata in albergo e ora accoglie, come detto, il ristorante e l’hotel di Antonino Cannavacciuolo.

Villa Crespi si trova precisamente nella parte più interna di Orta San Giulio, e non quindi direttamente sulle sponde del Lago d’Orta, che guardano in faccia la caratteristice Isola di San Giulio, ma la sua posizione privilegiata le garantisce una perfetta vista sullo specchio d’acqua piemontese, oltre che sul paesaggio montano circostante.

Villa Crespi Cannavacciuolo prezzi

Il ristorante del famoso chef si trova all’interno dell’hotel 5 stelle: si tratta di un locale che unisce la tradizione campana, un omaggio alla terra d’origine dello chef, e quella piemontese che lo accoglie. Si tratta sicuramente di uno dei ristoranti più famosi d’Italia, meta di tantissimi appassionati e amanti della cucina, e chiaramente i suoi prezzi non sono per tutti.

Villa Crespi offre tre menù degustazione completi, da 190, 210 e 240 euro a persona tutto compreso. Altrimenti, è possibile consultare il menù alla carta, con prezzi che variano in questo modo:

Antipasti: tra i 50 e i 70 euro l’uno

Primi piatti: tra i 50 e i 60 euro

Secondi di pesce: tra i 60 e i 70 euro

Secondi di carne: tra i 60 e i 70 euro

Selezione di formaggi: 30 euro

Dessert: 30 euro

Potete trovare il menù completo di Villa Crespi qui.