Zelig 2022 comici chi sono: il cast completo

Maurizio Lastrico, Teresa Mannino e Anna Maria Barbera sono alcuni dei comici del cast di Zelig 2022.

Con un cast di comici cosi ricco non poteva che essere grandissima l’aspettativa per la prima delle tre puntate di Zelig 2022, in onda da mercoledì 9 novembre. I comici che hanno preso parte al programma condotto anche quest’anno da Claudio Bisio e Vanessa Incontrada sono nomi eccellenti, amatissimi ormai da anni e ben noti al grande pubblico. Non mancano però volti nuovi, riusciti a guadagnarsi uno slot grazie al solo talento. C’è chi ha saputo mettersi in mostra sul web col tempo e chi, invece, opera secondo la vecchia scuola e frequenta un club dopo l’altro, esibendosi. Comicità per tutti i gusti, da quella rassicurante perché ben nota a quella più provocatoria. Ci si è un po’ lasciato alle spalle il concetto di “tormentone”, ma qualcosa spunterà fuori senza dubbio anche stavolta. La prima puntata di Zelig 2022 è dedicata a Bruno Arena, compianto comico morto lo scorso 27 settembre. Proprio su questo palco si era spesso esibito con l’amico fraterno Max Cavallari. I due formavano il duo dei Fichi d’India. Omaggio doveroso che vedrà coinvolte un po’ tutte le vecchie leve. Difficile pensare si possa uscire di scena senza lasciare andare il proprio pensiero a un caro amico.

Dei comici del passato ritroviamo nel cast di Zelig 2022 l’amatissimo Mago Forest, che torna per disseminare il panico sul palco a suo modo. Il duo comico Ale e Franz trova spazio con Teo Teocoli, Raul Cremona, Leonardo Manera, Annamaria Barbera e altri della “vecchia scuola”. Veterani, anche se un po’ più giovani in termini di anni d’esperienza a Zelig, sono Antonio Ornano e Maurizio Lastrico. Non potevano mancare poi Anna Maria Berbera e Teresa Mannino, con quest’ultima che nel tempo è stata anche impegnata come conduttrice sul palco dello storico locale, presentando Zelig Off. Negli ultimi anni il mondo della comicità, tra locali e web, ha sfornato un altro nome divenuto ben celebre. Si tratta di Max Angioni. Questi si è fatto anche apprezzare, e un po’ schernire, a LOL 2. Non mancano però volti del tutto nuovi, come Federica Ferrero, Vincenzo Comunale e Carlo Amleto.

Zelig 2022 Teresa Mannino e Anna Maria Barbera

Teresa Mannino e Anna Maria Barbera sono due delle comiche più amate di Zelig. Entrambe hanno fatto ritorno nell’edizione speciale per festeggiare i 25 anni dello show e, com’era prevedibile, sono state nuovamente invitate per gli spettacoli del 2022. Conoscono molto bene il Teatro Arcimboldi, così come il palco del locale milanese. È qui che si sono formate, per poi spiccare il volo tra teatro, televisione e cinema. Otto anni le dividono, nate a Palermo (Mannino) e Torino (Barbera). Teresa ha ricoperto numerosi ruoli nel corso della sua carriera, affermandosi come comica, cabarettista, attrice e conduttrice, tanto televisiva quanto radiofonica. Guardando al suo impegno al cinema e in televisione, le ultime apparizioni risalgono a La notte è piccola per noi e Il commissario Montalbano. Recentemente ha portato in teatro il suo nuovo spettacolo, Il giaguaro mi guarda storto. Sappiamo di lei che è stata sposata ma che oggi è separata dall’ex marito Andrea. I due hanno avuto insieme la splendida Giuditta.

Anna Maria Barbera è una comica, scrittrice, cabarettista e conduttrice. Zelig le ha cambiato la vita, lanciando in tutt’Italia il tormentone di Sconsolata, che ha poi trovato spazio anche al cinema. Come dimenticare Il paradiso all’improvviso e Christmas in Love, le sue due prime prove da attrice. Per il film di Pieraccioni è stata anche candidata al David di Donatello e al Nastro d’argento. Il pubblico l’aveva un po’ persa di vita, almeno per quanto riguarda la televisione. Per svariati anni si è infatti dedicata al teatro in maniera quasi assidua, per poi fare ritorno proprio a Zelig, a casa, nell’edizione 2021. Claudio Bisio e Vanessa Incontrada sono ora felici di poterla ritrovare. Della sua vita privata sappiamo che ha una figlia di nome Charlotte, che lavora come speaker e doppiatrice. Ha raccontato d’aver lasciato l’uomo che amava perché la mise dinanzi a una scelta dolorosa: abortire o restare insieme. Lei scelse la sua bambina.