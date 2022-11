Chi esce stasera al Grande Fratello Vip 10 novembre: pronostici

Pamela Prati, Attilio Romita e Giaele de Doná al televoto: chi esce stasera al Grande Fratello per i pronostici

Va in scena questa sera 10 novembre una nuova puntata del GF Vip e tra i tanti temi che verranno affrontati ci sarà ovviamente spazio al solito televoto, che in questo appuntamento porterà all’eliminazione di uno dei vipponi finiti in nomination al termine dell’ultima puntata. I gieffini a rischio sono la diva Pamela Prati, Giaele, ormai una veterana delle nomination, e Attilio, che ha vissuto davvero male questi giorni, finendo addirittura in lacrime per la paura di essere eliminato. Il pubblico, quindi, decreterà la fine dell’avventura per uno dei tre vipponi, ma chi sarà ad abbandonare la casa del GF Vip stasera? Scopriamo secondo i pronostici chi sarà eliminato dal Grande Fratello nella puntata di stasera 10 novembre.

Al momento, l’indiziata numero uno per lasciare la casa del Gf vip stasera sembra essere Pamela Prati. Secondo i sondaggi che circolano nel web, l’ex diva del Bagaglino sembra la più votata del pubblico, raccogliendo un complessivo 25% delle preferenze del pubblico. Non si tratta, in realtà, di una percentuale bassa, per cui Pamela si può giocare ancora le sue possibilità, anche se negli ultimi tempi il suo cammino nella casa sembra aver perso verve. La Prati si è un po’ spenta dopo tutto il caso Caltagirone e l’addio di Bellavia: è stata al centro di diverse liti, soprattutto con Patrizia Rossetti, ma per il resto pochi sussulti. Se dovesse uscire, quantomeno potrebbe finalmente ricongiungersi con Marco e dare seguito alle promesse di amore che i due si sono fatti.

Se Pamela sembra essere quella maggiormente a rischio eliminazione, Giaele e Attilio sono vicinissimi nei sondaggi. Di poco, il giornalista è il preferito del pubblico, con un 40% di preferenze contro il 35% di Giaele, ma sono sondaggi esplorativi e possono essere sovvertiti. Soprattutto quando le distanze sono minime, i pronostici possono sicuramente essere ribaltati. Stando, dunque, ai sondaggi, stasera 10 novembre potrebbe uscire Pamela al Grande Fratello, ma attenzione non solo perché, come detto, i pronostici possono essere ribaltati, ma anche perché per l’eliminato di questa puntata potrebbe esserci una via di salvezza.

Grande Fratello VIP 10 novembre: il biglietto di ritorno e nuovi ingressi

Stando ai sondaggi, l’eliminato di questa sera potrebbe ricevere il famoso biglietto di ritorno e rientrare, così, nella casa del Grande Fratello VIP. Si tratta di un meccanismo che consente a un concorrente eliminato, tramite l’estrazione di un biglietto, di rientrare nella casa. Potrebbe essere una vera e propria ancora di salvezza per uno dei tre vipponi, che quindi potrebbero addirittura restare tutti in gioco.

Non solo eliminazioni, però, perché stando alle anticipazioni del GF Vip presto potrebbero entrare nuovi concorrenti nella casa. Di recenti hanno già fatto il loro ingresso sei gieffini, che hanno letteralmente scombussolato gli equilibri nel programma. Presto potrebbero aggiungersene altri, che prima devono osservare il periodo di quarantena e poi potranno entrare. Nessuna notizia ufficiale, ancora, Alfonso Signorini ama mantenere il più alto riserbo a riguardo, ma presto potrebbero essere annunciati nuovi ingressi. Tra i nomi in ballo, i più quotati sembrano essere quelli di Eliana Michelazzo, la ex manager di Pamela Prati con cui potrebbe, dunque, rincrociarsi, e Umberto Smaila. Si attendono, però, su questo fronte novità e chissà che non possano arrivare molto presto.